Efeler 09 SFK Başkanı Aydın'ın Stadyuma İhtiyacı Olduğunu Vurguladı

Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, düzenlediği toplantıda Aydın'ın stadyuma ihtiyaç olduğunu vurguladı. Nüfusu Aydın'dan daha düşük illere devasa stadyumlar yapıldığını hatırlatan Başkan Atay, " Aydın'ın yeni statlara ihtiyacı var. Aydın bunu hak ediyor" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, ilçede bulunan spor muhabirleriyle kahvaltı organizasyonunda buluştu. Keyif Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Başkan Atay, habercilerin sorularına yanıt verdi. Kulüp hakkında bilgilendirmelerde bulunan Atay, İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadyumu'na da değindi. Yaşar Kocabıyık Stadyumu'ndan memnun olduğunu dile getiren Eymen Atay, devre arasında seyirci kapasitesini arttırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. İncirliova Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün görüşme yaptığını söyleyen Atay, stadyuma iki adet portatif tribün geleceğini kaydetti.

Ara transfer dönemi çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Eymen Atay, transfer politikasını gençlerden yana kullanacaklarını söyledi. Gençlerin emekleriyle şuan ligde lider olduklarının altını çizen Atay, "Deneyimli futbolcu demek fazla maliyet demektir. Örneğin 2-3 milyonluk 2 futbolcu alırsak geriye kalan 9 futbolcu oynamaz. 2 tane süper transfer yaptık diye insanların gözüne gireriz fakat takım kötüye gider. Çocuklarımızın emeğiyle bugün buraya geldik. Onların aldığı ücretlere yakın futbolcular transfer etmek lazım. Birde bu ligin bir statüsü var. İki tane genç oyuncu oynatmak zorundasınız. Ben sezon başında da söylemiştim. İki tane iyi oynayan genç futbolcuyu bulan bu işi götürür. Diğerlerini herkes bulabiliyor. Biz yine devre arasında da genç futbolculara yöneleceğiz. Bizim bir oyun şeklimiz var. Sahada bir oyun oynuyoruz ve ona uygun futbolcular bulmalıyız. Tecrübeli değil de altyapısı sağlam yetenekli futbolcular arıyoruz" dedi.

Efeler 09 SFK'nın şampiyon olma durumunda seneye stat krizini nasıl aşacakları konusunda bilgilendirmede bulunan Atay, "Çözüm üreterek bulacağız bir yer. İkinci lige çıkmamız durumunda Nazilli'den rica edeceğiz. Bir hafta siz bir hafta biz oynayalım diyeceğiz" dedi.

Aydın'da bulunan amatör takımlarının sıkıntılarına da değinen Atay, "Amatör takımların işi profesyonel takımlardan daha zor. Amatör Liglerde mücadele eden takımlar Adnan Menderes Stadyumu'nda bulunan yan sahalarda antrenman yapıyor. Takımlar iki sahada yarı sahaları bölüşerek antrenmanları tamamlıyor. Yazık günah insanlar emek harcıyor. Bizim en azından iddia ve federasyon gibi yerlerden gelirlerimiz var fakat amatör de bu yok. Bir de üstüne giderleri var bu takımların. Bu sene transfer harçları çok yüksek. İnsanlar takım kuracak, forma yaptıracak, topunu alacak derken işleri zor. Biz bu konuda amatör kulüplere destek olmaya çalışıyoruz. Onlar yaşamazsa Efeler 09 SFK'da yaşamaz. Efeler gibi kulüplerin amatör takımlara ihtiyaçları var. Aydınlı futbolcular profesyonel takımlarda oynasın istiyorsak bu takımlara bakmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Depreme dayanıksız olan Adnan Menderes Stadı'nın yıkılacağını öğrendiğini dile getiren Başkan Atay, "Aydın'a bir stadyum yapmak 2-3 sene sürer. Bizim birden fazla yeni statlara ihtiyacımız var. Adnan Menderes Stadyumu'nu yıkıp yeniden yapma zamanı. Her yere çok güzel statlar yapmışlar. Nüfusu bizden az il ve ilçelere devasa stadyumlar yapıldığını görüyoruz. Turgutlu'da müthiş bir stat yapmışlar. Biz de bu tür bir stadyumun Aydın'a yapılmasını istiyoruz. Aydın bunu sonuna kadar hak ediyor" diye konuştu. - AYDIN