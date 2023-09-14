Edirne Jandarma Komutanlığı Okul Servislerini Denetledi

Edirne Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 39 okulda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan 108 okul servisini denetledi. Denetimlerde servis araçları kurallara uygunluk açısından incelenirken, sürücüler trafik güvenliği ve kurallara uyma konusunda uyarıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri sorumluluk bölgesindeki kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından 39 okulda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan 108 okul servisi denetlendi.

Servis araçları kurallara uygunluk yönünde denetlendi, sürücüler trafik güvenliği ve uyulması gereken kurallarla ilgili uyarıldı.

Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.