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Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'yla deplasmanda karşılaştı ve 25-18, 25-21 ve 25-22'lik skorlarla 3-0 galip geldi. Eczacıbaşı Dynavit, ikinci haftada Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.

Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları'yla karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 25-18, 25-21 ve 25-22'lik skorlarla 3-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Eczacıbaşı Dynavit, ligin ikinci haftasında 17 Ekim Salı günü, saat 18.30'da evinde Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra, Sıla, Melis (L), Şeyma, Duarte, Neriman

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Voronkova, Beyza, Elif, Gray, Jack-Kısal, Simge (L), Hande, Yaprak

Setler: 0-3 (18-25, 21-25, 22-25)

Süre: 82 dakika (26,27,29) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Türk Hava Yolları Fenerbahçe Vodafone Spor Haberler

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