Düzcespor'un ilk maçında tribünler ücretsiz olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor'un Şehir Stadında çıkacağı ilk maçında maraton ve kale arkası tribünlerinin taraftarlara ücretsiz olacağını söyledi. Başkan Özlü, ücretsiz otobüslerin de kaldırılacağını belirttiği açıklamasında tüm Düzcelileri takımına destek olmaya davet etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor'un Şehir Stadında çıkacağı ilk maçında maraton ve kale arkası tribünlerinin taraftarlara ücretsiz olacağını söyledi. Başkan Özlü, ücretsiz otobüslerin de kaldırılacağını belirttiği açıklamasında tüm Düzcelileri takımına destek olmaya davet etti.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Düzcespor'un yeni stadında seyircisi önüne çıkacağı ilk maç öncesinde Başkan Faruk Özlü'den taraftarlara büyük bir jest geldi.

Başkan Özlü, geçtiğimiz hafta sonu Uşak Spor A.Ş. ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve mücadeleden 2-1 galip ayrılan Düzcespor'un maçını tribünden takip ederek takımımızı desteklemişti. Maçın ardından takımı ve oyuncuları tebrik eden Başkan Özlü, oynanan oyunu da beğendiğini belirtmişti.

Şehre yakışır yeni bir stadyum için Şıralık bölgesinde yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan yeni şehir stadyumunda ilk maçına 3 Eylül Pazar günü çıkacak olan Düzcespor'a desteğini sürdüren Başkan Özlü, Belediye Derincespor maçı dolayısıyla taraftarlara jest yaparak maraton ve kale arkası tribünlerinin ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

Maçın oynanacağı 3 Eylül Pazar günü saat 15.00'ten itibaren belediye meydanından stadyuma ücretsiz seferlerin yapılacağını da belirten Başkan Özlü, Düzcelileri yeni stadında ilk maçına çıkacak olan Düzcespor'a destek olmaya davet etti. - DÜZCE