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Düzcespor, Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldu

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Düzcespor, TFF 2. Lig'in 21. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 yenildi. Maçta Taner Gümüş 2 gol atarken, Enes Durmuş da bir gol kaydetti.

Düzcespor, TFF 2. Lig'in 21. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldu.

Hakemler: Halil Erdoğan, Kurtuluş Aslan, Cihad Buyurgan

Düzcespor: Gökhan Siverek, Hamit Kulya ( Mehmet Bektaş dk. 46), Serdarcan Eralp (İlke Tankul dk. 82), Oğuzhan Aydoğan, Furkan Demir, Zahit Fındık, Yasin Palaz (Yiğit Yılmaz dk. 35), Şahin Şafakoğlu, İsmail Zehir (Alişan Durmuş dk. 16), Uğur Arslan Kuru, Şaban Özel

Amed Sportif Faaliyetler: Aykut Özer, Taner Gümüş (Enes Durmuş dk. 84), Çekdar Orhan (Yusuf Tursun dk. 84), Berk İsmail Ünsal (Ahmet Dereli dk. 84), Uğur Adem Gezer, Abdullah Dijlan Aydın, Alaettin Batuhan Tur, Veli Çetin, Oktay Aydın (Taşkın Kılıç dk. 84), Onur Karakavak, Mert Çapar (Yılmaz Ceylan dk. 50)

Goller: Taner Gümüş (dk. 42 ve 78), Enes Durmuş (dk. 90+3) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Şaban Özel Dk. 76, Mehmet Bektaş Dk. 76 (Düzcespor) Mert Çapar Dk. 39 (Amed Sportif Faaliyetler) - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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