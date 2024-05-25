Dursun Özbek, Galatasaray'ın genel kurulunda oyunu kullandı

Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, kulübün olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde 2 numaralı sandıkta oyunu kullanan Dursun Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul, her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır." ifadelerini kullandı.