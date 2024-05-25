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Dursun Özbek, Galatasaray'ın genel kurulunda oyunu kullandı

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Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen genel kurulda oyunu kullandı. Özbek, seçilen yönetimin kulübe faydalı hizmetler yapmasını ve kulübü güzel günlere taşımasını umut etti.

Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, kulübün olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde 2 numaralı sandıkta oyunu kullanan Dursun Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul, her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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