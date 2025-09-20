Dünyaca ünlü futbolcular İstanbul'da padel turnuvasında buluştu

DÜNYACA ünlü futbol efsanelerini bir araya getiren EA7 World Legends Padel Tour İstanbul Etabı, bugün İstanbul'da start aldı. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sahada gösterdikleri başarılarla hafızalara kazınan birçok yıldız isim padel heyecanı için bir araya geldi. Etkinliğe katılan efsaneler arasında Francesco Totti, Christian Vieri, Nelson Dida, Marco Materazzi, Atiba Hutchinson, Christian Panucci, Luca Toni, Aydın Yılmaz, Vincent Candela, Volkan Demirel, Diego Perotti, Luigi Di Biagio, Luca Ceccarelli, Aatif Chahechouhe ve Mehmet Topal yer aldı.

FRANCESCO TOTTİ: İSTANBUL'A GELMEK BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ZEVK

İstanbul'un kendisi için özel bir şehir olduğunu dile getiren Francesco Totti, "Çok güzel bir organizasyon. İstanbul'a gelmek benim için çok büyük bir zevk. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bütün bunları birleştirince burada olmak benim için mutluluk. Yarış başladığında ve aksiyon başladığında ister istemez rekabetçi bir ortam oluyor. Burada en önemlisi eğlenmek. Korta girdikten sonra buradaki herkes bir dönem üst düzey futbol oynamış insanlar. Herkes kazanmak isteyecektir. Rekabet ederken eğlenmek benim için çok önemli" dedi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ HİÇ KUŞKUSUZ EN BÜYÜK ORGANİZASYONLARDAN BİRİ'

Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabetle ilgili konuşan efsanevi futbolcu, "Şampiyonlar Ligi hiç kuşkusuz en büyük organizasyonlardan biri. Seviye ve maçların yoğunluğu, rekabet seviyesi çok yüksek. İlk maçta da benzer durumlar ortaya çıktı. Hem keyifli hem de heyecanlıydı" diye konuştu.

MARCO MATERAZZİ: BURADA OLMAK BENİM İÇİN BİR ONUR

İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Marco Materazzi, "Burada olmak benim için bir onur. İstanbul benim sevdiğim bir şehir. Tabi ki güzel bir ortam var. Bir taraftan da eğlenmeye çalışıyoruz. Yolun sonu Miami de bitecek. Herkes orada olmak isteyecek. Sonuçları göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'JOSE MOURİNHO BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR İNSAN'

Fenerbahçe'den Benfica'ya giden Jose Mourinho hakkında konuşan Materazzi, "Jose Mourinho benim için çok özel bir insan. Çok önemli bir yeri var benim kariyerimde. Gerçekten çok saygı duyduğum bir isim. Onun kariyeri için en iyisinin olmasını isterim" şeklinde konuştu.

'HAKAN ÇALHANOĞLU VE KENAN YILDIZ İTALYA'NIN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDE OYNUYOR'

İtalya Serie A'da boy gösteren milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız hakkında da konuşan Matarazzş, "Inter'in en iyisi olmasını isterim. Ben bir Inter taraftarıyım. Umarım işler yolunda gider. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız İtalya'nın en önemli kulüplerinde oynuyor. Juventus ve Inter. Ben Emre ile de oynadım. Emre de çok yetenekli bir oyuncuydu. Şu anda Türk oyuncular çok iyi iş yapıyor. Emre antrenörlük kariyerine girdi. Ona başarılar diliyorum" dedi.

MEHMET TOPAL: İNŞALLAH GÜZEL BİR TURNUVA OLUR

Mehmet Topal, organizasyonda yer almaktan duyduğu gururu dile getirdi. İtalyan efsanelere karşı oynamanın kendileri için bir onur olduğunu söyleyen Topal, "Bu organizasyon için teşekkürler. İtalyan efsane oyuncularına karşı oynamak ve onları ülkemizde ağırlamak bizim için bir onur. Umarım şampiyon da oluruz. İddialı değiliz ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah güzel bir turnuva olur. Turnuvadan sonra yemek organizasyonumuz olacak. Birbirimize daha çok kaynaşacağız diye düşünüyorum. Dışarıdan bakınca bu bir emekli oyunu gibi görünüyor ama bence öyle değil. Oyunun tüm refleksini kapsayan bir oyun. Tabi artık koşmak yerine kollarımızı kullanmak bizim için biraz daha kolay" diye konuştu.

'TEKLİFLER VAR'

Teknik direktörlük için teklifler geldiğini söyleyen Mehmet Topal, "Romanya'dan sezon başında ayrıldıktan sonra bazı teklifler vardı ama ailemle zaman geçirmeye ihtiyacım vardı. Pro lisans kursumuz vardı. Genelde zamanımı maç izleyerek, antrenmanlara giderek geçiriyorum. Teklifler var" dedi.

'BİREYSEL HEDEFİM YURT DIŞINDA DEVAM ETMEK'

Milli takımın İspanya karşısında aldığı mağlubiyeti de değerlendiren Topal, "Milli takımda kötü bir mağlubiyet aldık. Çok üzüldük ama çok sert bir takıma karşı oynadık. Bunu unutmamak gerekiyor. Avrupa kupalarında dün Galatasaray yenildi. Zaman zaman böyle dönemler olabiliyor. Önemli olan bayrağımızın Avrupa'ya bu kadar açılmışken en iyi şekilde temsil etmek. Önündeki maçlarda toparlayacaktır. Yurtdışına açılmalıyız çünkü bu kadar kötü bir futbol ortamının olduğu yerde bence kendini geliştirmek isteyenler için Avrupa'da devam etmek avantaj. Umarım ilerleyen zamanlarda bu kaos ortamından en iyi şekilde çıkar ve en iyi şekilde futbola adapte olmuş oluruz. Bireysel hedefim yurtdışında devam etmek" değerlendirmesinde bulundu.

'MOURİNHO TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA YAPMIŞ'

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Portekiz ekibi Benfica'ya imza atması ve yaptığı açıklamaları değerlendiren Mehmet Topal, "Mourinho talihsiz bir açıklama yapmış. Fenerbahçe'ye gelmek hata olacak diye düşünmüyorum ben. Başarısız da olsanız, kötü sonuçlar da alsanız bazı kulüplerimiz hakkında konuşurken isimlerine ve büyüklüklerine dikkat etmeniz gerekir. Saygıya dikkat eden biriyim. O sebeple açıklamaları talihsiz olmuş. Tabi onunda burada ne sıkıntı yaşadığını bilemem. Mourinho gibi gittiği her yerde adından bahsettiren bir isim bence açıklama yaparken biraz daha dikkat etmeli" dedi.

VOLKAN DEMİREL: SEVİYEMİZİ GÖRDÜK

Etkinliğe katılan isimlerden Volkan Demirel ise padel deneyiminin kendileri için eğlenceli olduğunu söyledi. Demirel, "Burada olmak çok keyifli. Daha önce beraber maç yaptığımız ve karşılaştığımız oyuncularla burada bu branşta yarışmak çok keyifli. Mücadele etmeye çalıştık ama pek mümkün değil. Onlar baya profesyonel. Biliyorsunuz biz daha 1 yıldır bu sporu tanıyoruz. Yavaş yavaş başladık. Kendimizi başarılı görüyorduk ama değilmişiz. Bugün seviyemizi gördük. Biz bu işi keyif olarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MOURİNHO HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM'

Kaleciler ve Jose Mourinho hakkında yorum yapmayacağının altını çizen Demirel, "Ben kaleciler hakkında hiçbir zaman olumsuz konuşmam. Hepsi seviyelerine göre iyi kaleciler. İnşallah başarılı olurlar. Onlar benim meslektaşlarım. İyi oynarlar, kötü oynarlar. 90 dakika iyidir ama hata yapıp 1 gol yerler. Hepsine başarılar diliyorum. Mourinho hakkında konuşmak istemiyorum. Gerekli yorumları yaptım. ya o kendi düşüncesidir, kendi yorumudur. Saygı duymak gerekir. Ne demek istediğini kendi dünyasında benimsemiştir de söylemiştir. O yüzden fazla yorum yapmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

'CAMİA KİMİ İSTİYORSA O SEÇİLİR'

Fenerbahçe'de olacak başkanlık seçimi hakkında da konuşan eski Fenerbahçeli kaleci, "Yarın Fenerbahçe'de kongre var. Pazar günü de seçim var. İnşallah hayırlısıyla yeni başkan seçilecek. Camia kimi istiyorsa o seçilir. Yarın kongrede konuşulacaklar önemli. Pazar günü de oylar çok önemli. Ben hayırlısını diliyorum" dedi.

'HEDEFİMİZ TEKNİK DİREKTÖRLÜK'

Hedefleri hakkında da konuşan Volkan Demirel şunları söyledi:

"Hedefimiz teknik direktörlük de doğru projeye doğru gitmek istiyorum. Yoksa gerçekten teknik direktörlük yapmak için çok takımla da görüştük, konuştuk da. Dün de yine bir takımla görüştük ama ya şu var bende yani bunu tabii ki benim gibi futbolu yeni bırakan futbolcu kardeşlerim de benim gibi düşünüyorlar. Biz futbolda teknik direktörlüğü yapmak için yapmak istemiyoruz. Hani bir Hatay maceramız oldu. Bodrum oldu, Karagümrük oldu. Bunlara ben inandığım için gittim. Ama bizlerin de bu tarafın da yapabilecekleri çok kısıtlı. Her şey karşılıklı ilişkiden geçiyor. Karşılıklı ilişkiyi bulduktan sonra her yerde çalışmaya hazırız"

'TEDESCO'NUN GOL SEVİNÇLERİNDEKİ O TEPKİSİ NE KADAR İSTEDİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco hakkında düşünceleri sorulan Demirel, şöyle konuştu: "Genç olması, aç olması önemli. Çünkü baktığımızda gol sevinçlerindeki o tepkisi ne kadar istediğini gösteriyor. İsteyen adama da Allah her zaman verir. ya başarılı olur olmaz bu zaman gösterecek. Tabii ki Türkiye'de biliyorsunuz sonuçlar çok önemli. Hani şimdi bir maç berabere kalınca hemen başarısız olunuyor. Bir maç kazanınca başarılı oluyor. Bence böyle denklem kurulmaması gerekiyor. Zaman bize her şeyi gösterecektir diye düşünüyorum."

AATIF CHAHECHOUHE: VOLKAN DEMİREL'LE BERABER TAKIMIZ

Turnuvada yer alan Aatıf Chahechouhe, padeli çok sevdiğini ifade ederek organizasyonun Türkiye'de bu spora ilgiyi artıracağını söyledi. Chahechouhe şu ifadeleri kullandı:

"Ben padeli çok seviyorum. Şimdi bu turnuva çok güzel. Maşallah çok güzel organizasyon var. Çok mutluyum. İnşallah yavaş yavaş Türkiye'de padel branşına katılım artar. Avrupa insanlar çok oynuyorlar. Türkiye'de daha çok olmadı. İnşallah yavaş yavaş olacak. Çok güzel bir organizasyon, çok mutluyum burada. Volkan Demirel'le beraber takımız. Çok mutluyum. Şimdi daha bütün takım bakmadım ama bence İtalyan uzun zaman oynuyorlar. Onlar hazır. Biz daha ilk maç oynadık. Takımımız çok iyi. Bütün İtalyan oyuncular iyi. İyi oynuyorlar. Bize daha zaman lazım. Ama çok şükür iyi turnuva geçecek. Volkan Demirel benim kankam. Biz beraberiz inşallah. Fenerbahçe'de oynadık beraber. Benim büyük kaptanım. Böyle bir turnuvaya beni çağırdı. Ben dedim tamam abi. Oynarız Oynadık."

'GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI GÖRMEDİM'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını izlemediğini söyleyen eski Fenerbahçeli oyuncu, "Bir şey söyleyeceğim. Vallahi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını görmedim. Gerçekten yalan söyleyemedim. Çok bakmadım maça. Ne oldu? Maalesef 5-1 kötü bir şey Türk futbolu için. Ama hiç maçı görmedim. Bilmiyorum ne olduğunu" dedi.

Fas Milli Takımı hakkında konuşmalarını sürdüren Chahechouhe, " Geçen Dünya Kupası'nda çok iyi oynadık. Çok yeni jenerasyon, yeni topçular çok iyi. Hoca çok iyi. İnşallah 2026 Dünya Kupası var. Fas'ta olacak" şeklinde konuştu.

ATİBA HUTCHİNSON: BURADA YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUM

Atiba Hutchinson ise organizasyonun hem eğlenceli hem de sosyalleşme açısından değerli olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Atiba, "Ortam çok güzel, organizasyon çok güzel. Zaten çok keyifli bir ortam var. Güzel taraflarından biri de şu. Aktif kalmamızı sağlıyor. Sosyalleşme anlamında da çok güzel oluyor. Bir de gerçekten çok eğlenceli, çok keyifli. Bir de burada birçok efsane var. Onlarla birlikte olmak da güzel bir duygu. Ayrıcalıklı bir duygu. Her anlamda güzel. Burada yaşamaya devam ediyorum. Burası gerçekten bizim için çok özel bir yer. Hem ben, hem ailem. Kendimizin burada gerçekten çok iyi hissediyoruz. Çok güzel insanlarla tanıştık. İşin futbol tarafında muazzam deneyimler yaşadık. Burada herkes çok iyi davrandı. ve burada yaşamaya devam ediyoruz. O sıcaklığı her zaman hissettik. Zaten bu yüzden de burada yaşamaya devam ettik. Hem kültür hem buradaki sosyal ortam hem bana hem ailemi oldukça iyi hissettirdi. Buranın bir parçası olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Bunlar zaten burada doğdular. Burada büyüdüler. Türkçeyi konuşuyorlar. ya onlar aslında buraya aitler ve kendilerini burada çok iyi hissediyorlar. Bana da desteğe geliyorlar. Bir taraftan da burada sosyalleşiyorlar. Onlar da kendilerini burada gerçekten çok rahat ve çok huzurlu hissediyorlar. Güzel duygulara sahipler" dedi.

'SERGEN HOCA'NIN DÖNMÜŞ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a gelmesini değerlendiren eski Beşiktaşlı oyuncu, "Tabii ki de Sergen Hoca'nın dönmüş olması çok önemli, çok değerli. Şu anda takım gerçekten daha derli toplu, daha iyi görünüyor. Sergen Hoca daha önce çok büyük başarılar kazandırdı. Şu anda takım bir süreç içerisinde. Tabii ki de son birkaç sezondan sonra bir toparlanma aşamasında. Ama takım daha derli toplu, daha iyi bir yolda olacaktır. Sergen Hoca zaten bunu daha önce yaptı. Biz de destek vermek için, onların yanında olmak için her zaman burada olacağız" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLU BIRAKMAMIN ZAMANI GELMİŞTİ'

'Futbolu bırakmamın zamanı gelmişti' diyen Atiba, "Şöyle söyleyeyim; Tabii ki de görüntü güçlü olabilir ama hissiyat farklı bir şey. Artık o son sezonda bazı şeyler daha ağır, daha zor gelmeye başlamıştı. Tabii ki de taraftarların düşüncesi o çok mutluluk verici bir şey. Bana her zaman çok büyük bir destek verdiler. Beni her zaman takdir ettiler. Buna gerçekten minnettarım. Bunu da her zaman hayatım boyunca kalbimde taşıyacağım. Ama zaman gelmişti" diyerek sözlerini noktaladı.

PADEL YARIŞI DEVAM EDİYOR

Etkinlik, bugün yarı final ve final maçlarıyla devam edecek. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmalar saat 16.00'da başlayacak.