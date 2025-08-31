Dünya Wushu şampiyonalarında 14 yıldır altın madalyaya uzanamayan Türkiye, bu yıl iddialı

Muay Thai, Wushu ve Kick Boks branşlarında hem Türkiye hem Avrupa hem de dünya şampiyonluklarında dereceleri bulunan milli sporcu Berkay Ozan Şahin ve Hamza Eren Göksu, Brezilya'da yapılacak Dünya Wushu Şampiyonasında altın madalya almak için ter döküyor.

Brezilya'da, 1-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 17. Dünya Wushu Şampiyonasına 80'den fazla ülkeden sporcular katılacak. 2011 yılından beri dünya Wushu şampiyonalarında altın madalya kazanamayan Türkiye'deki sporcular bu yıl şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarını tamamladı. Türk Milli Takımıyla birlikte Kayseri'de 2 aylık kamp süresi geçiren Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Berkay Ozan Şahin ile Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hamza Eren Göksu, Kastamonu'ya dönüş yaparak hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonaya katılmak için Kastamonu'dan ayrılan milli sporcular Şahin ve Göksu, altın madalyaya uzanarak Türk bayrağını göndere çektirmek istediklerini söyledi. Hem Türkiye'de hem Avrupa ve dünyada Muay Thai, Wushu ve Kick Boks branşlarında dereceleri bulunan Şahin ve Göksu, Türkiye'nin 14 yılllık altın madalya hasretini sona erdirmek istediklerini dile getirdi.

"2011 yılından beri ülkemizden Wushu dünya şampiyonu çıkmıyor"

Kick Boks branşında hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu bulunan Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Milli Sporcu Hamza Eren Göksu, "Türkiye şampiyonası altın madalyaya uzanarak 1-7 Eylül tarihlerinde Brezilya'da yapılacak olan Wushu Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. İnşallah Brezilya'ya gitmek için bugün yola çıkacağım. 2011 yılından beri ülkemizden Wushu dünya şampiyonu çıkmıyor. Büyükler kategorisinde ve en son dünya şampiyonu 52 kilogramda oldu. Ben de 52 kilogramda yarışacağım. Bu sefer dünya şampiyonluğunu ülkemize getireceğim. Bir aylık bir kamp dönemim oldu. Kayseri'de çok güzel bir kamp geçirdim. Orada antrenörlerimle güzel antrenmanlar yaptık. Kendimi şu an hazır hissediyorum. Kamptan geldiğim zaman burada da bir haftalık bir antrenman programım oldu. Antrenmanlarım çok güzel geçti ve kendimi şu anda çok hazır hissediyorum. İnşallah elimden gelenin en iyisini yapıp dünya şampiyonu olup ülkemize geleceğim. Gençlerde Kick Boks ve Muay Thai'de dünya şampiyonluğum var, ayrıca Kick Boks'ta Avrupa şampiyonluğum var. Muay Thai'de U23'te dünya üçüncülüğüm var. Bunun yanı sıra Türkiye'de 13 defa Türkiye şampiyonluğum bulunuyor. Büyükler kategorisin de bu sene Türkiye şampiyonluğu elde ettim ve Brezilya'da yapılacak olan Wushu Dünya Şampiyonluğuna hak kazandım" dedi.

"8 aydır Wushu Dünya Şampiyonasına hazırlanıyorum"

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Berkay Ozan Şahin ise, "Emrah hocamla birlikte iyi bir antrenman süreci geçirdim. Daha sonra Kayseri'de 2 ay süren kamptaydık. Orada da iyi bir kamp dönemi geçirdim. Milli takım hocalarımızla iyi çalışmalar gerçekleştirdik. Bizi, biraz yordular ve hırpaladılar. Şu an hem zihnen hem de fiziksel olarak kendimi hazır hissediyorum. Daha önce Avrupa ikinciliğim oldu, Avrupa üçüncülüğüm oldu. Şimdi şampiyon olacağıma inanıyorum. Wushu Dünya Şampiyonası'na hazırlandık. İnancım tam, yeterli olduğumu da düşünüyorum. Olmamak için herhangi bir sebep de bulamıyorum. Türkiye'mize, sonra da Kastamonu'ya altın madalyayı getirmek için çabalayacağım" diye konuştu.

"Avrupa'da dereceleri var, inşallah dünya şampiyonluğunu kendisinden bekliyoruz"

Şampiyonalara şampiyonluk parolası ile hazırlandıklarını ifade eden Antrenör Emrah Şahanoğlu da, "60 kilogram büyükler kategorisinde sporcumuz Berkay Ozan Şahin, milli takımımızı temsil edecek. Milli takımımız 5 erkek, 3 bayan sporcudan oluşuyor. Takımımız, 2 aydır Kayseri'de milli takım kampındalardı. Verimli bir kamp geçirdiler. Milli takım antrenörlerimiz, sporcularımızın performansına yönelik çalışmalar yaptırdılar. Çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca olimpik olmayan branşlar arasında mücadele sporları arasında Wushu Federasyonu bu şekilde kamplara ve sporculara önem veren bir federasyon. Bu anlamda da federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum, inşallah bu emeklerin karşılığını Brezilya'da alacaklar. Ben, tüm milli takım sporcularımıza ve sporcum Berkay Ozan Şahin'e başarılar diliyorum. Berkay'ın daha önceki başarılarını sayarsak 12 kez Türkiye Şampiyonu, 2 kez Avrupa ikincisi, Avrupa üçüncüsü ve Balkan Şampiyonluğu var, inşallah dünya şampiyonluğu kendisinden bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok emek verdik"

Kastamonu'dan çok sayıda başarılı sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Türkiye Kick Boks Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Antrenör Eldar Elizade ise, "Kastamonu'dan bu tür başarılarının elde edilmesi ve ülkemize kazandırılması çok güzel ve bizlere bir o kadar mutluluk veriyor. Bu sefer nasibimizde Wushu branşında dünya şampiyonasına gitmek vardı. Brezilya'da düzenlenen 17. Wushu Dünya Şampiyonasına Allah nasip ederse Hazma Eren Göksu, büyükler 52 kilogramda ülkemizi temsil edecek. Hamza iki kez dünya şampiyonluğu, bir kez Avrupa şampiyonluğu, defalarca Türkiye, Balkan ve dünya kupası şampiyonluklarını barındıran bir sporcu. Kendisine inanıyoruz. Yurtdışı sporcularıyla yaptığı idmanlar ve antrenman dövüşü neticesinde burada da iyi bir başarı elde edeceğine inanıyoruz. İnşallah emeklerimiz boşa çıkmaz, hakkımız neyse Allah onu bize verir. Buradan bizi destekleyen sayın federasyon başkanımıza, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürümüze çok teşekkürlerimizi bildiririz. Çok emek verdik, inşallah altın madalya ile İstiklal Marşımızı okutmayı Allah bize nasip eder" diye konuştu. - KASTAMONU