Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası Serisi Finali 'Sarıgerme 2023' Altın Madalya Kazanan Milli Sporcular Mutlu

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası Serisi Finali 'Sarıgerme 2023' organizasyonunda altın madalya kazanan milli sporcular, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Arjantin, Fransa, Gürcistan, İran, Ukrayna, ABD, Slovenya, Yunanistan, Romanya'dan kadın ve erkek 67 sporcu mücadele etti. Altın madalya kazanan Emine Çataloğlu ve Fatih Yaşarlı, başarılarını ve hedeflerini paylaştı.

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası Serisi Finali "Sarıgerme 2023" organizasyonunda altın madalya kazanan milli sporcular, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Belediye Plajı'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Arjantin, Fransa, Gürcistan, İran, Ukrayna, ABD, Slovenya, Yunanistan, Romanya'dan kadın ve erkek 67 sporcu mücadele etti.

50 kilo kadınlarda altın madalya kazanan Emine Çataloğlu, AA muhabirine, dünya ikinciliğinin ardından ilk defa dünya şampiyonluğunu yaşadığını söyledi.

Dünya şampiyonasının son serisinin Muğla'da yapılmasının kendileri için avantaj olduğunu belirten Çataloğlu, "Bütün destekçilerimiz Türk'tü ve onların desteklerinden dolayı kendimizi çok güçlü hissettik. Onların sayesinde de dünya şampiyonluğunu elde ettim. Sarıgerme halkına da çok teşekkür ediyorum." dedi.

90+ kiloda dünya şampiyonu olan Fatih Yaşarlı da daha önce iki defa birinci olduğunu, üçüncü kez şampiyonluk yaşadığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Diğer sporcuların da çok iyi mücadele ettiğini söyleyen Yaşarlı, "İnşallah hedefimiz olimpiyatlara girersek en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek." ifadesini kullandı.