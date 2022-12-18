Dünya Kupası sonrası bir kıtada coşku, bir tarafta hüzün! Arjantin'in günlerce sürecek kutlamaları böyle başladı

Katar'daki Dünya Kupası müthiş bir finalle sona erdi. Arjantin'in 36 dakikada 2-0 öne geçmesi sonrası Fransa, 80 ve 81'de skoru beraberliğe getirdi. Uzatmalarında 3-3 bitmesiyle atılan penaltılar kupaya Arjantin uzandı. Günlerce sürecek olan kutlamalar Arjantin'in pek çok şehrinde coşkuyla icra edilirken, Fransa'da ise taraftarlar son penaltı atışı ile birlikte adeta yıkıldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin oldu. Finalde Fransa ile karşı karşıya gelen Arjantin, normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği maçta penaltılarda kazandı. 1978 ve 1986'da bu kupayı kazanan Arjantin, 36 yıllık hasretine Katar'da son vermiş oldu. Lionel Messi, kariyerindeki en büyük eksik olan Dünya Kupası zaferini de Katar'da kazandı.