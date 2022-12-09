Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'dan gelen haber Fenerbahçelileri endişeye sürükledi: Bizden uzak durun

Brezilya Teknik Direktörü Tite, çeyrek finalde Hırvatistan'a elendikleri maçın ardından istifa etti. Fenerbahçe taraftarlar bu haberden sonra sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Jorge Jesus'u gündeminden düşürmeyen Brezilya'nın Fenerbahçe'nin hocasına imza attırma ihtimali taraftarları çıldırttı.

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite görevden ayrıldığını açıkladı. Tite, "Bunu 1.5 yıl önce söylemiştim. Kendi sözünü ikiletecek bir adam değilim. Buradaki görevim sona ermiştir" diyerek koltuğunu bıraktı.

"YERİME GEÇEBİLECEK HARİKA İSİMLER VAR"

Tite'nin ayrılık açıklamasında yaptığı bir vurgu, Fenerbahçeli taraftarları endişeye sürükledi. Tite, "Benim yerime geçebilecek başka harika teknik direktörler var" dedi. Uzun süredir Brezilya'nın gündeminde olan Jorge Jesus'un ayrılma ihtimali üzerine Fenerbahçeliler sosyal medyada tepki paylaşımları yaptı.

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar: