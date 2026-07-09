Arjantin ve Messi’ye ayrıcalık var mı? Dünya Kupası’nda komplo teorileri ve tartışmalı kararlar

Arjantin, Dünya Kupası'nda şampiyonluk unvanını korumak için her şeyini ortaya koyuyor ve buna ihtiyacı da var.

İlk iki eleme turunda Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) ve Mısır'ı kolayca geçmesi beklenen Arjantin, 3-2'lik galibiyetler için kıyasıya mücadele etmek zorunda kaldı.

Mısır, son 16 turundaki yenilgisinden sorumlu tuttuğu hakemlerin turnuvadan ihraç edilmesi için FIFA'ya başvurdu.

Mısır, Arjantin'e yönelik pozitif bir önyargı olduğunu ve takımın yıldız oyuncusu Lionel Messi'ye ayrıcalık tanındığını iddia etti.

Maçın ardından Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, "haksızlığa uğradıklarını" ve "adaletsizliğe maruz kaldıklarını" söyledi.

Hassan, "Belki de dünya şampiyonunu turnuvada tutmak istediler. Belki de Messi'nin turnuvada kalmasını istediler" dedi.

BBC Spor Servisi, Arjantin'in Dünya Kupası'nda başarılı olması için her şeyin önceden planlandığı yönündeki komplo teorisinde gerçeklik payı olup olmadığını araştırdı.

Mısır'ın şikayetlerinde herhangi bir haklılık payı var mı?

Mısır'ın 7 Temmuz'da aldığı 3-2'lik yenilgiden sonra bu kadar hayal kırıklığına uğramasının nedenini anlamak kolay.

Maçın bitimine 11 dakika kala 2-0 öndelerdi ve tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin eşiğine gelmişlerdi.

Ancak her şey değişti ve Arjantin, uzatma dakikalarında maçı tersine çevirerek galibiyet golünü attı.

Mısırlılar, elenmelerini Fransız hakem François Letexier ve ekibinin "ciddi hakem hatalarına" ve "çifte standartlarına" bağlıyor.

Bir golleri, VAR müdahalesiyle iptal edildi.

Ayrıca Arjantin'in galibiyet golünün iptal edilmesi ve yerine kendilerine penaltı verilmesi gerektiğini iddia ediyorlar.

Mostafa Zico'nun muhteşem golü, pozisyonun başlangıcında Marwan Attia'nın Lisandro Martinez'in ayağına basması nedeniyle iptal edildi.

Karar tartışmalıydı ama 1-0 öndeydiler ve dokuz dakika sonra ikinci golü de attılar.

Zico'nun golü geçerli sayılsaydı, maçın farklı şekilde sonuçlanacağını kanıtlayamazsınız.

Mısır, Enzo Fernandez'in kafa vuruşuyla Arjantin'e maçı kazandıran golü atmasından önce, lehine iki olası penaltı olduğuna inanıyor.

Hamdi Fathy, Alexis Mac Allister tarafından tutulduğunu iddia ederek yere düştü ancak tekrarlarda bu durum net değildi.

Mohamed Salah ise Julian Alvarez tarafından ayağına çelme takıldığını düşündü.

Martinez ve Salah'ın pozisyonlarında ayak ayağa temas olması bakımından bazı benzerlikler vardı ancak bu penaltı gerektirecek kadar ciddi değildi.

Salah ceza sahası dışında olsaydı, Mısır'ın golün iptal edilme şansı daha yüksek olurdu.

VAR, Martinez'de olduğu gibi, penaltı yerine sadece faul kararı verirdi.

Peki karar tartışmalı mı? Kesinlikle.

Ama bu, Messi lehine bir komplo olduğuna dair bir kanıt sayılmaz.

Fransa-Fas maçını Arjantinli hakemler yönetecek

Bugün oynanacak Fransa ile Fas arasındaki çeyrek final maçının hakem kadrosuna bir bakalım.

Dünya Kupası'nda ilk kez, sahadaki tüm hakem ekibi - başhakem, iki yardımcı hakem, dördüncü hakem ve yedek hakem - aynı ülkeden oluşuyor.

Ve o ülke Arjantin.

Facundo Tello'nun yönettiği diğer iki maçta, dördüncü hakem ve yedek hakem Suudi Arabistan ve Kolombiya'dandı.

İddia şu ki, Arjantin Fransa'nın elenmesini isterdi. Sonuçta, turnuvanın favorisi onlar.

Bu, Tello'nun kariyerinin en önemli maçlarından biri. Üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda çeyrek final maçı yönetecek. Böylesine yüksek profilli bir hakem, en üst düzey dürüstlükten ödün vermeyecektir.

Ancak algı da çoğu zaman aynı derecede önemli ve çeyrek finalde Fransa'ya karşı Arjantinli hakemleri görevlendirmek pek de iyi bir izlenim bırakmaz.

Messi kırmızı karttan kurtuldu, beş gol daha attı

Turnuvanın başlangıcını ve Messi'nin olası kırmızı kartını hatırlayın.

Messi, Cezayir kaptanı Aissa Mandi'ye yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart bile görmedi.

Geçtiğimiz hafta ise bu Dünya Kupası'nın en çok ses getiren olaylarından biri yaşandı.

Amerikalı Folarin Balogun da benzer bir olayda Bosna Hersek maçında VAR incelemesi sonucu kırmızı kart görmüştü. Her iki oyuncu da rakibin üst baldırına basmıştı.

ABD'nin Balogun'un yasağının kaldırılması için mücadele ederken bu noktayı dile getirdiği düşünülüyor.

Messi eğer kırmızı kartla oyundan atılsaydı, Cezayir'e karşı ikinci ve üçüncü gollerini, Avusturya'ya karşı da iki golünü atamazdı, çünkü cezalı olurdu - tabii FIFA Balogun'da olduğu gibi 27. maddeyi uygulamaya karar vermezse.

Messi, Ürdün'e karşı oynanan ve yine gol attığı son grup maçında da forma giyemeyecekti.

Bu da turnuvada attığı sekiz golden beşinin ortadan kalkması demek.

Bu, Messi'ye özel bir muamele miydi?

Hakemler Arjantin'e daha az sarı kart mı gösteriyor?

Çeyrek finaller risk içeriyor. 17 oyuncu, sarı kart görmeleri ve takımlarının tur atlamaları halinde yarı finalde forma giyemeyecek.

Arjantin için durum çok daha vahim. Sadece Gonzalo Montiel'in İngiltere veya Norveç ile oynanacak yarı final maçını kaçırma riski bulunuyor.

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in dört oyuncusu sarı kart gördü ve bunların arasında önemli oyuncular Jude Bellingham ve Declan Rice da bulunuyor.

En az kart gören Norveç'te ise sadece Antonio Nusa sarı kart gördü.

Bunu değerlendirmek için bir takımın ne kadar "kirli" oynadığını dikkate almanız gerek. Sarı kart sayısı faul sayısıyla eşleşiyor mu?

Arjantin her 19,7 faulde bir sarı kart gördü.

Sadece üç takımın - Çek Cumhuriyeti (37.0), Norveç (24.0) ve Tunus (27.0) - sarı kart/faul oranı daha yüksek.

Halen mücadele eden takımlar arasında en sert İngiltere'ye davranıldı, her 7,7 faulde bir sarı kart gösterildi.

Arjantin, İngiltere'den daha fazla faul yapmış olmasına rağmen, oyuncularının gördüğü aldığı sarı kart sayısı İngiltere'nin yarısı kadar.

Bu durum, Arjantin'in yaptığı faul sayısına kıyasla daha ayrıcalıklı muamele gördüğünü düşündürebilir.

Infantino'nun Messi'ye bakışı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Messi'nin turnuvalarında yer almasından hoşlanıyor gibi görünüyor.

Geçen yıl ABD'de düzenlenen ilk Kulüpler Dünya Kupası'nı ele alalım.

Ev sahibi ülkeden hangi takımın katılacağının kesinleşmesi biraz gecikmeli oldu.

Elbette bu yeni turnuvada 2025'in lig şampiyonları olurdu, değil mi? Sonuçta bu, belirlenmiş liyakate dayalı en iyi takımlar için düzenlenen bir turnuva.

Yakın ama tam değil.

Inter Miami, en çok puan toplayan takıma verilen kupayı kazandı.

Ancak play-off'ları kazanarak şampiyonluğa ulaşan takım LA Galaxy oldu.

Ancak Kulüpler Dünya Kupası için Inter Miami seçildi.

Bu durum Messi'nin Inter Miami'nin Hard Rock Stadyumu'nda Al Ahli'ye karşı oynanan açılış maçında forma giymesine olanak sağladı.

Dünya Kupası eşleşmelerinde Arjantin avantajlı görünüyor

FIFA, Aralık ayında Dünya Kupası kura çekiminde küçük ama önemli bir değişiklik yaptı.

Dünya sıralamasında ilk dört sırada yer alan ülkeler - Fransa, Arjantin, İspanya ve İngiltere - ayrı bölümlere çekildi.

Bu ülkeler grup maçlarını kazanırlarsa -ki kazandılar- yarı finallere kadar birbirleriyle karşılaşamayacak.

Şimdi bir tarafta Fransa ve İspanya var, diğer tarafta ise Arjantin ve İngiltere.

Amaç, turnuvanın başlarında büyük önem taşıyan maçlar oynanmasını sınırlamak.

Ancak grupların nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak, bu durum söz konusu ülkeler için daha avantajlı bir yol da sağlayabilir.

İlk iki eleme turunda, dünyanın en iyi 10 takımı arasında sadece iki maç yapıldı: Hollanda-Fas ve İspanya-Portekiz.

Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nı (dünya sıralamasında 67.) ve Mısır'ı (29.) 3-2'lik skorlarla zar zor yenmiş olsa da, en kolay yoldan ilerlemiş gibi görünüyor.

Çeyrek finallerde sırada İsviçre (19. sırada) var.

İngiltere, olası yarı finalde Arjantin ile karşılaşmadığı sürece ilk 10'da yer alan takımlardan biriyle karşılaşmayacak. Ancak Azteca'da Meksika'yı (14. sırada) yenmek zorunda kaldılar.

İspanya, Portekiz'i (5.) yenerek çeyrek finale yükseldi ve şimdi Belçika (9.) ile karşılaşacak. Fransa ise Fas (7.) ile mücadele edecek.

Bu konuda en iyi durumda olan Arjantin.

Arjantin 2022'de Dünya Kupası'nı kazandığında, bu süreçte yeni bir rekor kırdı.

Kazandıkları beş penaltı, herhangi bir takımın bir turnuvada kazandığı en fazla penaltı sayısıydı.

2026'da yine üç penaltıyla zirvedeler ancak Messi, Avusturya ve Mısır maçlarında iki penaltı kaçırdı.

İngiltere ve İsviçre'ye ikişer; Belçika, Fransa ve Norveç'e ise birer penaltı verildi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .