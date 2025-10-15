14 yıl sonra başardılar! Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri tamamlanmaya yaklaşırken, 6 ülke daha turnuva biletini cebine koydu. Güney Afrika, Katar, İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili ve Senegal, elde ettikleri sonuçlarla gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda yer alacak.

GÜNEY AFRİKA 14 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Afrika Elemeleri C Grubu'nda Güney Afrika, sahasında Ruanda'yı 3-0 mağlup etti. Thalente Mbatha, Oswin Reagan Appollis ve Evidence Makgopa'nın golleriyle sahadan galibiyetle ayrılan ekip, 21 puanla grubunu lider tamamladı ve 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası bileti aldı.

OSIMHEN TAKIMINI SIRTLADI

Aynı grupta yer alan Nijerya, Galatasaraylı Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta Benin'i 4-0 yenerek grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off'a kaldı.

SENEGAL VE FİLDİŞİ SAHİLİ DE GİDİYOR

B Grubu'nda Senegal, Sadio Mane'nin iki golü, Iliman Ndiaye ve Habib Diallo'nun katkılarıyla Moritanya'yı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla 24 puana ulaşan Senegal, Dünya Kupası vizesi aldı. F Grubu'nda ise Fildişi Sahili, sahasında Kenya'yı Franck Kessie'nin golüyle 1-0 yenerek kupaya katılacak Afrika temsilcileri arasına adını yazdırdı.

ASYA'DAN KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN

Asya Elemeleri'nde de iki dev ülke adını turnuvaya yazdırdı. Katar, A Grubu'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerken, Suudi Arabistan, B Grubu'nda Irak ile berabere kalarak Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı; Suudi Arabistan ise 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

AVRUPA'DA İNGİLTERE FARKLI KAZANDI

Avrupa Elemeleri'nde K Grubu lideri İngiltere, deplasmanda Letonya'yı 5-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı. Bu sonuçla İngilizler, Dünya Kupası biletini garantiledi.

TOPLAM 28 TAKIM KESİNLEŞTİ

Son gelişmelerin ardından 2026 Dünya Kupası'na katılması kesinleşen ülke sayısı 28'e yükseldi.

Turnuvada yer alacak takımlar arasında şunlar bulunuyor;

İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir, Gana ve ev sahibi ülkeler ABD, Kanada, Meksika.

48 TAKIMLI İLK DÜNYA KUPASI OLACAK

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek turnuva, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla oynanacak. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, organizasyona doğrudan katılım hakkına sahip olacak.