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Dünya 3'üncüsü güreşçi altınla ödüllendirildi

Spor Haberleri

Dünya 3'üncüsü güreşçi altınla ödüllendirildi

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılan U20 Gençler Güreş Dünya Şampiyonasında, dünya 3'üncüsü olan Korkutelili İsmail Küçüksolak Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından altın ile ödüllendirildi.

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılan U20 Gençler Güreş Dünya Şampiyonasında, dünya 3'üncüsü olan Korkutelili İsmail Küçüksolak Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından altın ile ödüllendirildi.

Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, "Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılan U20 Gençler Güreş Dünya Şampiyonasında, Ülkemizi, Antalya'mızı temsil eden ve müsabakalarda dünya 3'üncüsü olan İsmail Küçüksolak'ı başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki müsabakalarda da başarılar diliyorum" dedi.

İsmail Küçüksolak, Gua'lı rakibini 10-0 /Koreli Rakibini 10-0 / Gürcistan'lı rakibini 6-5 yenerek ismini yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Amerikalı rakibini 5-0 öndeyken talihsiz bir şekilde 9-7 yenilen Küçüksolak, 3'üncülük-5'incilik müsabakasında Ukraynalı rakibini 11-1 teknik üstünlük ile galip gelmeyi başardı ve Dünya üçüncüsü oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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