Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı Yarı Finalde Macaristan'ı Yendi
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) yarı finalde Macaristan'ı 25-14 yenerek finale yükseldi.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk periyodu 6-2 önde bitiren milli takım, etkili mücadelesini sürdürerek devre arasına da 15-8 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği 11 sayı farkla 21-10 önde kapatan ay-yıldızlı takım, müsabakadan 25-14 galip ayrıldı.
Türkiye, İtalya- Finlandiya maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final müsabakası yarın saat 16.00'da Muratpaşa Çağlayan Spor Salonu'nda oynanacak.