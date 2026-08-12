Süper Lig'in 68 Yıllık Rekorları

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'in 68 yıllık geçmişinde birçok rekora imza atıldı.

Geride kalan 68 sezon baz alınarak yapılan değerlendirmede, lig tarihinde, bir sezonda ve bir maçta ortaya çıkan "en"ler şöyle:

Lig tarihinde

En çok şampiyon olan takım: Galatasaray (26)

En çok ikinci olan takım: Fenerbahçe (27)

En çok lider olan takım: Galatasaray (670 lig haftası)

En gollü maç: 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe- Gaziantepspor (8-4)

En farklı skorlu galibiyet: 1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor (10-0)

En farklı skorlu deplasman galibiyeti: 1992-1993 sezonunda MKE Ankaragücü-Galatasaray (0-8)

En çok maç oynayan takımlar: Fenerbahçe ve Galatasaray (2266)

En az maç oynayan takım: Kırıkkalespor (30)

En çok galibiyet alan takım: Fenerbahçe (1309)

En az galibiyet alan takım: Kahramanmaraşspor (4)

En çok yenilen takım: MKE Ankaragücü (711)

En çok berabere kalan takım: Beşiktaş (615)

En çok gol atan takım: Fenerbahçe (4111)

En az gol atan takım: Kırıkkalespor (21)

En çok gol yiyen takım: MKE Ankaragücü (2389)

En uzun süre yenilmeyen takım: Beşiktaş (48 maç, 1990-1991 sezonunun 26. haftasından 1992-1993 sezonunun 13. haftasına kadar)

En uzun süre gol atan takımlar: 39 maç (Sarıyer, 1987-1988 sezonunun 26. haftasından, 1988-1989 sezonunun 28. haftasına kadar. Galatasaray, 1997-1998 sezonunun 2. haftasından, 1998-1999 sezonunun 6. haftasına kadar)

En uzun süre gol yemeyen takımlar: 12 maç (Fenerbahçe, 1967-1968 sezonunda 15-26. haftalar. Trabzonspor, 1978-1979 sezonunda 5-16. haftalar)

En çok gol kralı çıkaran takım: Galatasaray (19)

En çok gol kralı olan futbolcu: Metin Oktay (6)

En uzun süre gol yemeyen kaleci: 1978-1979 sezonunda Trabzonsporlu Şenol Güneş (1112 dakika)

En uzun sezon: 1962-1963 sezonu (42 maç)

En iyi performans: 2023-2024 sezonunda 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgiyle Galatasaray (102 puan).

En kötü performans: 1996-1997 sezonunda 34 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 27 yenilgiyle Zeytinburnuspor. 2011-2012 sezonunda aynı performansla MKE Ankaragücü.

En çok seyircili maç: 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray maçı (76 bin 127 kişi)

En çok gol atılan hafta: 2021-2022 sezonunda 27. hafta (44 gol)

En az gol atılan hafta: 1981-1982 sezonu 29. hafta (4 gol)

Üst üste en çok kazanan takım: Galatasaray (17 maç, 2023-2024 sezonunda 20-36. haftalar)

Üst üste en çok yenilen takım: 2011-2012 sezonunda MKE Ankaragücü (15 maç, 20-34. haftalar)

Üst üste deplasmanda en çok maç kazanan takım: Galatasaray (2023-2024 sezonunun 21. haftası ile 2024-2025 sezonunun 19. haftası arasında 17 maç)

En çok takımı yer alan il: İstanbul (19)

En uzun süre kazanamayan takım: Adana Demirspor (29 hafta, 1994-1995 sezonunda 6-34. haftalar)

En çok gol atılan sezon: 2020-2021 (1136 gol)

En az gol atılan sezon: 1959 (264 gol)

Gol ortalaması en yüksek sezon: 2000-2001 (Maç başına 3,32 gol)

Gol ortalaması en düşük sezon: 1973-1974 (Maç başına 1,69 gol)

En çok şampiyonluk gören teknik adam: Fatih Terim (8)

En uzun süre çalışan yabancı teknik direktör: Yugoslav Abdullah Gegic (Çeşitli takımlarda yaklaşık 9 yıl)

Aralıksız en uzun süre görev yapan yabancı teknik adam: İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş'ın başında 6,5 sezon)

En uzun süre kendi sahasında yenilmeyen takım: Trabzonspor (90 maç, 1975-1976 sezonunun 10. haftasından 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar)

En uzun süre deplasmanda yenilmeyen takım: Galatasaray (40 maç, 1997-1998 sezonunun 19. haftasından 1999-2000 sezonunun 31. haftasına kadar)

Ligi yenilgisiz kapatan takımlar: 1985-1986 sezonunda Galatasaray, 1991-1992 sezonunda Beşiktaş

Yenilgisiz şampiyon olan takım: 1991-1992 sezonunda Beşiktaş

En çok yenilen şampiyon: 8 yenilgi ile 2020-2021 sezonunda Beşiktaş

En çok gol yiyen şampiyon: 2020-2021 sezonunda 44 golle Beşiktaş

En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 sezonunda Fenerbahçe (6)

En çok puanla şampiyon olan takım: 2023-2024 sezonunda 102 puanla Galatasaray

En az puanla şampiyon olan takım: 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39'ar puanla Trabzonspor

En erken şampiyonluğu ilan eden takım: Bitime 3 hafta kala, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda da Trabzonspor

Puanı silinen ilk takım: 1981'de Beşiktaş karşısında sahadan çekilen Mersin İdmanyurdu

En gollü beraberlikler: 1967-1968 sezonunda Beşiktaş-Galatasaray, 1982-1983 sezonunda Fenerbahçe-Galatasaray, 1995-1996 sezonunda Samsunspor-İstanbulspor, 2000-2001 sezonunda Adanaspor-Kocaelispor, 2001-2002 sezonunda Gençlerbirliği-Diyarbakırspor, Kocaelispor-MKE Ankaragücü, 2006-2007 sezonunda Antalyaspor-Beşiktaş, Kayserispor-Antalyaspor, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor-Gaziantepspor, 2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor-Sivasspor, 2021-2022 sezonunda Konyaspor-Kasımpaşa (4-4)

En nötr sonucu alan takım: 1969-1970 sezonunda 30 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgi alan, 26 gol atıp, aynı sayıda gol yiyen Beşiktaş.

En erken gol: 10. saniyede Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Demir (2021-2022 sezonunun 16. haftasında Medipol Başakşehir'e)

Gol atan en genç futbolcu: Kayserispor formasıyla Emre Demir (2019-2020 sezonunda, 9 Kasım 2019 tarihindeki Gençlerbirliği-Kayserispor maçında fileleri havalandıran Emre Demir, 15 Ocak 2004 doğumlu. Emre Demir, 15 yaş, 9 ay ve 25 günlükken topu filelere gönderdi.)

En iyi sezon başlangıcı: 2009-2010 sezonundaki ilk 10 maçını da kazanan Fenerbahçe.

En çok küme düşen takım: Samsunspor (7)

Ligden düşmeyen takımlar: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra 11. sezonunu yaşayacak Alanyaspor, 8. sezonunu geçirecek Gaziantep FK ile 3. sezonunda mücadele verecek Eyüpspor

Lige en çok katılan takımlar: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, geride kalan 68 sezonun tamamında yer aldı

Lige en az katılan takımlar: Petrolofisi, Bucaspor, Siirtspor, Kahramanmaraşspor, Kırıkkalespor, Ümraniyespor, Pendikspor ve Bodrum FK (Birer kez)

Üst üste en çok maçta gol atan futbolcu: 9 maç (Metin Oktay, 1962-1963, Galatasaray), (Saffet Sancaklı, 1995-1996, Kocaelispor)

En çok gol atan futbolcu: FETÖ firarisi Hakan Şükür (249)

En çok oynayan futbolcu: Umut Bulut (515)

En çok maç yöneten hakem: Cüneyt Çakır (385)

En çok maça çıkan teknik adam: Rıza Çalımbay (661)

Şampiyonluk yaşayan en genç teknik direktör: Tomislav Kaloperovic (31 Ocak 1932 doğumlu Yugoslav teknik adam, Galatasaray'ın başında 25 Mayıs 1969'da şampiyonluğa ulaşırken 37 yaşından 3 ay 25 gün almıştı)

Şampiyonluk yaşayan en yaşlı teknik adam: Fatih Terim (4 Eylül 1953 doğumlu Terim, 2018-2019 sezonunda 19 Mayıs 2019'da Galatasaray'la mutlu sona ulaştığında 66 yaşını tamamlamasına 3 ay 20 gün kalmıştı.)

Bir sezonda

En çok galip gelen takım: 2023-2024 sezonunda Galatasaray (33)

En az galip gelen takım: 1981-1982 sezonunda Diyarbakırspor, 1992-1993 sezonunda Konyaspor, 1996-1997 sezonunda Zeytinburnuspor, 2000-2001 sezonunda Adanaspor, 2011-2012 sezonunda MKE Ankaragücü (2)

En çok gol atan takım: 1962-1963 sezonunda iki aşamalı ligde 42 maçta 105 gol atan Galatasaray ile 1988-1989 sezonunda 36 maçta 103 gol atan Fenerbahçe

En az gol atan takım: 1971-1972 sezonunda Samsunspor, 1972-1973 sezonunda Beşiktaş (14)

En az gol yiyen takım: 1969-1970 sezonunda 30 maçta 6 gol yiyen Fenerbahçe

En çok gol yiyen takım: 2024-2025 sezonunda 36 maçta 92 gol yiyen Adana Demirspor

En az berabere kalan takım: 1995-1996 sezonunda Eskişehirspor, 1991-1992 ve 2004-2005 sezonlarında Fenerbahçe (2)

En çok berabere kalan takım: 1982-1983 sezonunda MKE Ankaragücü (18)

En iyi averaja sahip takım: 1988-1989 sezonunda artı 76 ile Fenerbahçe

En kötü averaja sahip takım: 1996-1997 sezonunda eksi 60 ile Zeytinburnuspor. Bu arada 2022-2023 sezonunda Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen ve 15 maçta 3-0 hükmen mağlup sayılan Hatayspor, sezonu eksi 64 averajla tamamlamıştı

En çok gol atan futbolcu: Tanju Çolak (1987-1988 sezonunda 39 gol)

En az golle gol kralı olan futbolcu: Metin Oktay (1959 sezonunda 11 gol)

En çok gol atan yabancı futbolcu: Mbaye Diagne (2018-2019 sezonunda 30 gol)

Evindeki bütün maçları kazanan takımlar: 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda Galatasaray (17)

En az gol atarak şampiyon olan takım: Trabzonspor (1979-1980 sezonunda 25 golle)

Dört derbi maçı da hiç gol yemeden kazanan takım: 2002-2003 sezonunda Beşiktaş

Dört derbi maçı da hiç gol atamadan kaybeden takım: 2014-2015 sezonunda Beşiktaş

Dört derbi maçı da kaybeden takımlar: 1991-1992 sezonunda Galatasaray, 2014-2015 ve 2023-2024 sezonlarında Beşiktaş

En fazla puan farkıyla şampiyon olan takım: 1987-1988 sezonunda 2. sıradaki Beşiktaş'a 12 puan fark atan Galatasaray

"Dört büyükler" dışında en çok puan toplayan takım: 2009-2010 sezonunda Bursaspor (75 puan)

"Dört büyükler" dışında en fazla galibiyet alan takımlar: 2007-2008 sezonunda Sivasspor, 2009-2010 sezonunda Bursaspor (23 galibiyet)

Bir maçta

En çok gol atan futbolcu: 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe-Karşıyaka (7-1) maçında 6 gol atan Tanju Çolak

En çok gol atan yabancı futbolcular: Galatasaraylı Mario Jardel (2000-2011 sezonunda Erzurumspor'a), Fenerbahçeli Alex de Souza (2010-2011 sezonunda MKE Ankaragücü'ne), Adana Demirsporlu Mario Balotelli (2021-2022 sezonunda Göztepe'ye) (5 gol)

En çok penaltı atan takım: 1986-1987 sezonunda Fenerbahçe-Eskişehirspor maçında Fenerbahçe (4)

En çok penaltı atan futbolcu: 1986-1987 sezonunda Fenerbahçeli Zafer Tüzün, Eskişehirspor'a karşı 4 atışı da gole çevirdi

En fazla kırmızı kart gören takım: 2003-2004 sezonunda Beşiktaş-Samsunspor maçında 5 kırmızı kartla Beşiktaş

Kaynak: AA