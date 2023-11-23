Diyarbakır'da Motosiklet Denetimi Yapıldı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde jandarma trafik timleri ile trafik polisleri motosikletlere yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimde çok sayıda motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edilerek Yed-i Emin Parkına çekildi. Sürücü belgesiz motosiklet kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde jandarma trafik timleri ile trafik polisleri motosikletlere yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.
Çermik İlçe Jandarma ve Emniyet Amirliğine bağlı Trafik Tescil Büro ekipleri ilçe girişi ve ilçenin muhtelif yerlerinde 'algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak' amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde çok sayıda motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edilerek Yed-i Emin Parkına çekildi. Sürücü belgesiz motosiklet kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. - DİYARBAKIR