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Diyarbakır'da Motosiklet Denetimi Yapıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde jandarma trafik timleri ile trafik polisleri motosikletlere yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimde çok sayıda motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edilerek Yed-i Emin Parkına çekildi. Sürücü belgesiz motosiklet kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.