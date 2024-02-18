Dilara Narin, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda silkmede 125, toplamda da 222 kiloyla 2 bronz madalya kazanan milli sporcu Dilara Narin, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmek ve orada madalya kazanmak için daha çok çalışacağını belirtti.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın yedinci gün akşam seansında podyuma çıkan Dilara Narin, madalya töreninin ardından duygularını AA muhabirine anlattı.

Altın madalyayı kaçırdığı için üzgün olduğu gözlenen milli halterci, "Hiç bir yarışma kolay değil, her yarışmanın bir zorluğu var. Daha yeni sakatlıktan çıktım, toparlanmaya çalıştım. Bu yarışmada da ülkem için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. En kötü halimle üçüncü olarak 2 bronz madalya kazandım. Rabbim en iyi hallerimi ve en iyi madalyaları kazandırsın. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmek için daha çok çalışacağım. Bugün nasibimizde üçüncülük varmış." diye konuştu.

Önlerinde Tayland'da düzenlenecek ve Paris 2024 için zorunlu kota müsabakası olan Dünya Kupası olduğunu, orada da madalya için mücadele edeceğini belirten Dilara, "Bir ay sonra Tayland'da Dünya Kupası var. Orada Paris 2024'ü garantilemek için mücadele edeceğim. Daha çok çalışmam gerekiyor, madalyalarımı antrenörüm Doç. Dr. Kenan Erdağı'na armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.