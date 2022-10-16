Dev maçta gol düellosu! Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede 2 kez öne geçen bordo-mavililer üstünlüğünü koruyamazken, Kara Kartal'a 1 puanı getiren golü Cenk Tosun kaydetti. Trabzonspor'da ise 90+5. dakikada Yusuf Yazıcı gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

PERDEYİ MAXİ GOMEZ AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 11. dakikada Maxi Gomez'in golüyle öne geçti. 29. dakikada ise bir başka Trabzonsporlu Larsen sahneye çıktı. Danimarkalı stoper kendi kalesine attığı gol ile siyah-beyazlılara beraberliği getirdi. Beşiktaş'ın baskısını artırmaya çalıştığı dakikalarda ise Trezeguet, 36. dakikada Trabzonspor'u öne geçiren isim oldu. İlk yarı bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

TARAFTAR DEĞİŞİKLİK İSTEDİ, CENK TOSUN OYUNA GİRDİ

İkinci yarı Beşiktaş yine tutuk bir oyun sergilerken 65. dakikada siyah-beyazlı taraftarlar, Valerien Ismael aleyhine, "Ismael uyuma, değişiklik yapsana" tezahüratında bulundu. Deneyimli çalıştırıcı ise 67. dakikada Dele Alli'yi çıkarak Cenk Tosun'u oyuna aldı.

TOSUN PAŞA, BEŞİKTAŞ'A 1 PUANI GETİRDİ

Dakikalar 70'i gösterdiğinde Cenk Tosun maçta son sözü söyleyen isim oldu. 31 yaşındaki santrfor attığı gol ile takımına 2-2'lik beraberliği getirdi. 90+5. dakikada Yusuf Yazıcı kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakıtken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ 3. SIRAYA YERLEŞTİ

Bu sonucun ardından Beşiktaş 19 puanla 3. sıraya, Trabzonspor ise 18 puanla 5. sıraya yerleşti. Ligin 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına giderken,Trabzonspor ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.