Üye Girişi
Haberler

Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Trabzonspor, Bardhi'nin serbest vuruş golü ve Trezeguet'in penaltı golü ile beraberliği yakalasa da, Fenerbahçe maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

FRED PERDEYİ AÇTI

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Fred, 30 metreden çok şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

İSMAİL KARTAL'A MADDE İSABET ETTİ

Fenerbahçe'nin Fred ile bulduğu golün ardından tribünden atılan yabancı maddenin İsmail Kartal'a isabet etmesi sonucu Fenerbahçe sağlık ekibi tecrübeli teknik adamın kafasına ve boynuna buz tedavisi uyguladı.

Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

YİNE FRED

Kıran kırana geçen maçın ilk yarısının uzatma anlarında ilk golün sahibi Fred, bir gol daha atarak skoru 2-0'a getirdi. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

BARDHI FARKI AZALTTI

İkinci yarı baskılı oynayan Trabzonspor, 62. dakikada sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. serbest vuruşu kullanan Bardhi direkt kaleye vurdu. Direk dibine giden topa Livakovic uzansa da topu çıkarmaya yeterli olmadı. Durum 2-1 oldu.

TREZEGUET PENALTIDAN ATTI

76'da ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta Halil Umut Meler, Djiku'nun Denswill'e yaptığı tehlikeli harekete penaltı düdüğünü çaldı. Djiku sarı kart gördü. Topun başına geçen Trezeguet, skoru 2-2 yaptı.

Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

BATSHUAYI FİŞİ ÇEKTİ

87. dakikada sol kanatta Tadic'in ortasında seken topu önünde bulan Batshuayi düzgün bir vuruşta kaleci Uğurcan'ı avladı. Fenerbahçe maçı 3-2 kazandı.

Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (5)

DündarS:

ÖYLE MAÇ SONU ORTADA NİSPET YAPAR GİBİ HAREKET ÇEKERSEN, KARI GİBİ KAÇARSIN..TRABZONDAN ÇIKIŞ YOK YARARLAR ADAMI.AKILLI OLCAKSINIZ

13
75
yanıtYanıtla
Muhammet Fatih Sari:

Batman yine işi bitirdi

56
4
yanıtYanıtla
Mustafa Eroğlu:

Bir karadenizli olarak trabzon spor taraftarının yaptıklarından ben utandım ayıp hicmi geliştiremiyorsunuz kendinizi yazık

45
2
yanıtYanıtla
AYHAN BAYRAK:

Hamsi balık kelle bunlar yenir elle yaşa Fenerbahçem

25
2
yanıtYanıtla
tamer durmaz:

Tebrikler Fenerbahçe böyle bir trafatar grubundan hertakım kolay kolay çıkamaz.Bileğinin hakkıyla kazandın başkaları gibi değil

16
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title