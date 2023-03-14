Depremden saatler önce yaşanan sevinç, yerini acıya bıraktı! İşte Hatay Stadı'nın son hali

Türkiye'yi yasa boğan depremden saatler önce enkaz altında hayatını kaybeden Atsu'nun golüyle büyük sevincin yaşandığı Yeni Hatay Stadı'nın son hali yürek parçaladı. Hüznün hakim olduğu stada deprem felaketinin ardından ilk kez gelen Hatayspor Başkanvekili Aydın Teksöz, galibiyet gecesini ve depremde yaşadıklarını anlattı. Teksöz yaptığı açıklamada, "Umutlandık çünkü hem Atsu'yu, hem de maçı kazanmıştık. Umutlarımız yarım kaldı." dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden saatler önce Hatayspor, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Christian Atsu'nun golüyle Kasımpaşa'yı yenmişti. Gol sonrası Yeni Hatay Stadı'nda yaşanan büyük sevinç, depremden sonra yerini acıya bıraktı.

"UMUTLARIMIZ YARIM KALDI"

Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanvekili Aydın Teksöz, deprem gününden itibaren sessizliğe bürünen Yeni Hatay Stadı'nda yaşadığı acı süreci anlattı. Statta 5 Şubat'ta yaşanan sevinci unutamadığını belirten Teksöz, "Maçın son dakikasında atılan golle galip gelmek ve Atsu'nun bu gol sonrası aramızda kalacağını düşünmek çok mutlu etmişti. O gün stadı dolduran binlerce taraftarımızın sevincini ekranlarda tam yaşayamadınız ama bizler burada o kadar güzel yaşadık ki soyunma odasına kadar devam etti. Umutlandık çünkü hem Atsu'yu, hem de maçı kazanmıştık. Umutlarımız yarım kaldı.

"ORTALIK KARANLIK VE DARMADAĞINDI"

Volkan hocamız, depremden sonra tesise geldi. Ortalık karanlık ve darmadağındı. Arkadaşlarımıza ulaşıp tesislerde toplamaya çalıştık. Futbolcularımızın bazıları enkazdan kendi imkanlarıyla çıkıp kimi şortuyla kimi çıplak ayakla yürüyerek geldi. Herkese ulaştık ama Taner Savut hocamıza ve Atsu'ya ulaşamadık. İkisi aynı sitede yaşıyordu. Onları da birçok kulüp çalışanımızı da kaybettik." ifadelerini kullandı.

"HATAY, HEPİMİZİN ŞAHSİ MESELESİ OLDU"

Galibiyetin ardından teknik direktör Volkan Demirel ve ailesinin uçak saatini beklemek için geç saatlere kadar statta kaldıklarını anlatan Teksöz, 'O gece bazı uçak seferleri İstanbul'da kar yağışı beklentisi nedeniyle iptal oldu. Bu durum Hatay'dan İstanbul'a gidecekler için dram, İstanbul'dan Hatay'a gelecekler için ise şans oldu. Depremden sonra ilk defa stada geldim. Gelmek istemiyordum hiç. Atsu'nun gol attığı noktada sarı bir duba duruyor. Onu görünce içim yandı. Acımız büyük ama umudumuz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hatay benim şahsi meselemdir' sözü gibi Hatay, hepimizin şahsi meselesi oldu; öyle de kalacak' dedi.

Yeni Hatay Stadı'ndan fotoğraflar: