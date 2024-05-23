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Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u mağlup etti

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NBA Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 108-105 yenerek seride 1-0 öne geçti. Luka Doncic ve Kyrie Irving'in performansı galibiyette etkili oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 108-105 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Batı Konferansı finali ilk maçında Mavericks, Timberwolves'u 3 sayı farkla yendi.

Mavericks'te Luka Doncic 33, Kyrie Irving ise 30 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves'ta Jaden McDaniels'ın 24 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Kaynak: AA / Spor

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