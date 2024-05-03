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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Başlıyor

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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayacak. Ligin 1. etabı Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile gerçekleştirilecek. Ligin final etabı ise Antalya'da yapılacak.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 Mayıs'ta başlayacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 1. etabı, 10-12 Mayıs'ta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile gerçekleştirilecek.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2. etap Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 3. etap Kocaeli Seka Park'da, 4. etap Ordu'nun Aybastı ilçesinde, 5. etap ise Balıkesir'in Karesi ilçesinde yapılacak.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı ise Antalya'da, 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'yle tamamlanacak.

663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise Edirne'de 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Spor

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