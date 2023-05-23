Curlingte heyecan sürüyor

2022-2023 Sezonu Türkiye Curling Yükselme Müsabakaları Samsun ve Erzurum'da 21 Mayıs 2023 tarihinde başladı.

Türkiye Curling 2. Lig Yükselme müsabakaları bu sezon Samsun ve Erzurum'daki salonlarda yapılıyor. Toplam 41 takımın mücadele ettiği ligde, erkekler ve kadınlar olmak üzere 10 grup bulunuyor. 26 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek olan Türkiye Curling 2. Lig Yükselme maçları heyecanlı geçiyor. Erzurum Buz Paten Pisti Salonunda takımların kıyasıya mücadele ettiği yükselme maçları 10.00-14.00 saatleri arasında seyircilere açık olarak devam ediyor.

Curling Nedir ve Nasıl Oynanır?

Curling, iki takımın her biri üç taşla, dört oyuncudan oluşan bir oyunudur. Her takım, dört oyuncu tarafından çizgilerin arkasından itilen taşları ileriye doğru veya karşı takımın taşlarının üzerinden kaydırmaya çalışırken bir hedefe ulaşmaya çalışır. Oyun alanı, dikey çizgileri olan düz bir buz yüzeyiyle örtülüdür. - ERZURUM