Cumhuriyetin 100. Yıl Bisiklet Turu Düzenlenecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Cumhuriyetin 100'üncü yılı onuruna Sivas'tan Ankara'ya uzanan uluslararası bisiklet turu düzenlenecek. Turun lansman toplantısı Sivas Kongre Müzesi'nde yapıldı.

Cumhuriyetin kuruluş adımlarının atıldığı Sivas'tan başlayıp Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu ilk Meclis'in önünde son bulacak 100'üncü Yıl Bisiklet Turu'nun tanıtımı yapıldı. Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos'ta start alacak 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, 784 kilometrelik parkurun ardından 5 Ağustos'ta Ankara'da son bulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'da başlayan bağımsızlık yolculuğunun anısına düzenlenen organizasyonda, 6 ülkeden 16 takım ve çok sayıda sporcu mücadele edecek. 16 takımdan 6'sı ise yabancı takımlardan oluşacak. 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun tanıtımı için Sivas Kongre Müzesi'nde basın lansman toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, il protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından kupa, madalyalar ve bisiklet turunun parkuru katılımcılara tanıtıldı.