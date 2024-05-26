Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Galatasaray'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, camiasını ve taraftarını tebrik ederim. Sezonun son maçına kadar şampiyonluk yarışından kopmayan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü de mücadelesi için kutluyor, önümüzdeki sezonda Süper Lig'de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.