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Çocuklar Ahlatcı Çorum FK - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçını ücretsiz izleyecek

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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Ahlatcı Çorum FK - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçında 7-15 yaş aralığındaki çocuklar ücretsiz bilet alabilecekler.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanacak maçı, 7-15 yaş aralığındaki çocukların ücretsiz izleyeceği bildirildi.

Çorum FK'den yapılan yazılı açıklamada, Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maçta 7-15 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz bilet tahsisi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Giriş yapabilmeleri için Passolig kart başvurusu zorunludur. Maç günü stadyum gişelerinden Passolig kartlarını ibraz ederek güney kale arkası tribününden ücretsiz olarak bilet alabileceklerdir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

Şanlıurfaspor Trendyol Çorum Futbol Spor Güncel Haberler

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