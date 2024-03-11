Çin ve Ukrayna İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda Curling Şampiyonu Oldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) curling branşında erkeklerde Çin, kadınlarda ise Ukrayna şampiyon oldu.

Erzurum Curling Salonu'nda bugün madalya kazanan ülkeler belli oldu. Kadınlarda yarı final maçlarında Macaristan, Güney Kore'yi 6-4, Ukrayna ise Çin'i 8-5 yenerek finale çıktı.

Ukrayna finalde, Macaristan'ı 8-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında ise Çin, Güney Kore'yi 5-4 yenerek bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise yarı finallerde Çin, Ukrayna'yı 6-2, Güney Kore ise Macaristan'ı 8-6 yenerek finale yükseldi. Finalde Çin, Güney Kore'yi 5-3 yenerek altın madalyayı aldı. Ukrayna ise üçüncülük maçında Macaristan'ı 10-9 yenerek bronz madalya aldı.