Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi - Haberler

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Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi

Spor
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Fenerbahçe önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Sarı-Lacivertliler, yurt dışında oynayan futbolcular dışında Süper Lig'de bu sezon dikkat çeken 12 futbolcuyu gözüne kestirdi.

Sezon Vitor Pereira ile başlayan ancak umduğunu bulamayan Sarı-Lacivertliler, bu sezonu İsmail Kartal'la ligi en iyi noktada bitirmek için mücadele veriyor. Ancak Fenerbahçe'nin yeni sezona hangi hocayla başlayacağı henüz belli değil. Takvim'in haberine göre; bu süreçte Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

ÖNCELİK YERLİ

Fenerbahçe, önceliğini çıkış yakalayan yerli futbolculara verdi. Ancak listede dikkat çeken yabancı futbolcular da var. Özellikle Kasımpaşa'nın futbolcuları Kanarya'nın radarında.

İşte o 12 kişilik liste:

Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi12- Matias Vargas (Sol kanat, on numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor - Adana Demirspor)

Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi11- Samet Akaydın (Stoper - Adana Demirspor)

Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi10- Kazımcan Karataş (Sol bek - Altay)

Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi9- Eren Elmalı (Sol bek - Kasımpaşa)

Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi8- Jackson Muleka (Forvet - Kasımpaşa, bonservisi S.Liege'de)

Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi7- Doğucan Haspolat (Orta saha - Kasımpaşa)

Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi6- Ertuğrul Taşkıran (Kaleci - Kasımpaşa)

Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi5- Bünyamin Balcı (Sağ bek - Antalyaspor)

Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi4- Doğukan Sinik (Kanat - Antalyaspor)

Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi3- Oğuz Aydın (Kenar forvet - Antalyaspor)

Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi2- Abdülkerim Bardakçı (Stoper - Konyaspor)

Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi1- Lobjanizde (Kanat - Hatayspor)

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