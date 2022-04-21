Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi

Sezon Vitor Pereira ile başlayan ancak umduğunu bulamayan Sarı-Lacivertliler, bu sezonu İsmail Kartal'la ligi en iyi noktada bitirmek için mücadele veriyor. Ancak Fenerbahçe'nin yeni sezona hangi hocayla başlayacağı henüz belli değil. Takvim'in haberine göre; bu süreçte Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

ÖNCELİK YERLİ

Fenerbahçe, önceliğini çıkış yakalayan yerli futbolculara verdi. Ancak listede dikkat çeken yabancı futbolcular da var. Özellikle Kasımpaşa'nın futbolcuları Kanarya'nın radarında.

İşte o 12 kişilik liste:

12- Matias Vargas (Sol kanat, on numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor - Adana Demirspor)

11- Samet Akaydın (Stoper - Adana Demirspor)

10- Kazımcan Karataş (Sol bek - Altay)

9- Eren Elmalı (Sol bek - Kasımpaşa)

8- Jackson Muleka (Forvet - Kasımpaşa, bonservisi S.Liege'de)

7- Doğucan Haspolat (Orta saha - Kasımpaşa)

6- Ertuğrul Taşkıran (Kaleci - Kasımpaşa)

5- Bünyamin Balcı (Sağ bek - Antalyaspor)

4- Doğukan Sinik (Kanat - Antalyaspor)

3- Oğuz Aydın (Kenar forvet - Antalyaspor)

2- Abdülkerim Bardakçı (Stoper - Konyaspor)

1- Lobjanizde (Kanat - Hatayspor)

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