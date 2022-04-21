Çılgın transfer planı! Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu gözüne kestirdi
Spor
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Fenerbahçe önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Sarı-Lacivertliler, yurt dışında oynayan futbolcular dışında Süper Lig'de bu sezon dikkat çeken 12 futbolcuyu gözüne kestirdi.
Sezon Vitor Pereira ile başlayan ancak umduğunu bulamayan Sarı-Lacivertliler, bu sezonu İsmail Kartal'la ligi en iyi noktada bitirmek için mücadele veriyor. Ancak Fenerbahçe'nin yeni sezona hangi hocayla başlayacağı henüz belli değil. Takvim'in haberine göre; bu süreçte Fenerbahçe, Süper Lig'den tam 12 futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
ÖNCELİK YERLİ
Fenerbahçe, önceliğini çıkış yakalayan yerli futbolculara verdi. Ancak listede dikkat çeken yabancı futbolcular da var. Özellikle Kasımpaşa'nın futbolcuları Kanarya'nın radarında.
İşte o 12 kişilik liste:
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