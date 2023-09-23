Ceylan Karavil Park AVM'de Floor Curling etkinliği düzenlendi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, çocuk ve genç sporcuları Floor Curling sporu ile buluşturdu. Etkinlik, Diyarbakır Floor Curling il temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, çocuk ve genç sporcuları Floor Curling sporu ile buluştu.

Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çocukların en sevdiği spor dallarından biri olan Floor Curling, Diyarbakır Floor Curling il temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Ceylan Karavil Park AVM'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

23-24 Eylül tarihlerinde yarışmacılar ücretsiz olarak oyun oynama şansı buluyor. Floor Corling turnuvası iki kategoriden oluşup, yıldızlar ve gençler kategorisi şeklinde yarışacak.

Turnuvayı kazanan yarışmacılara ödüllerin Ceylan Karavil Park'ta düzenlenecek törende taktım edileceği belirtildi. - DİYARBAKIR