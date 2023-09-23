Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Kendi sahamızda 3 puanı kaybettik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-1 berabere kaldıkları EY Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda oynadığımızdan ötürü 3 puanı kaybetmiş olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında EY Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Palut, "İç sahada genel anlamda kazandığımız bir maçtı. Maç öncesi planımıza bakınca. Önde baskıyla başlamak istedik. Rakip bunun fırsatını vermedi. Çünkü direkt toplarda uzun geçişler yapmaya çalıştılar. Çok fazla ikinci top sahaya bıraktık. Bu planımız bir türlü devreye giremedi. Özellikle ilk yarı çok basit top kayıpları yapıp rakibe geçiş imkanı verdik. Şunu söyleyebilirim hücumdayken kompaktı yakalayamadık. Top kayıpları yaptıktan sonra topu geri kazanma mesafemiz kendi kalemize doğru çok uzadı. İkinci yarı biraz daha bu durumu toparladık. Daha organizeydik ama bu sefer de ofans da istediğimiz kadar üretken olamadık. Tam istediklerimizi yaptığımız bir gün olduğunu söyleyemem. Maça baktığımız zaman dengeli bir oyun oynandı. İki takımda kazanabilirdi. Bence beraberlik bugün sahada oynanan mücadelenin doğal sonucuydu. Biz kendi sahamızda oynadığımızdan ötürü 3 puanı kaybetmiş olduk" ifadelerini kullandı. - RİZE