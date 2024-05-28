Limon FC Jijantes FC maçı CANLI izle! YouTube Limon FC Jijantes maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Limon FC Jijantes FC maçı CANLI izle! Kings League Dünya Kupası'nda Limon FC ile Jijantes FC arasında oynanacak olan maç Youtube'dan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Limon FC Jijantes maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte YouTube Limon FC Jijantes FC maçı canlı yayın haberimizde...

LİMON FC - JİJANTES FC MAÇI CANLI İZLE

Limon FC Jijantes FC maçı YouTube'tan canlı olarak izlenebiliyor.

Limon FC'nin Kings League Dünya Kupası ilk maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. İlk maçta rakip Jijantes FC olacak.

Limon FC kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: