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Gonçalo Franco kimdir, kaç yaşında,nereli, hangi takımlarda oynadı? Gonçalo Franco mevkisi ne? #9917

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ilk anlaşmasını bitirmek üzere. Peki Gonçalo Franco kim, kaç yaşında,nereli, hangi takımlarda oynadı? Gonçalo Franco mevkisi ne?

Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Gonçalo Franco'nun transferi için kulübü Moreirense ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Peki, Gonçalo Franco kim, kaç yaşında,nereli, hangi takımlarda oynadı? Gonçalo Franco mevkisi ne?

GONÇALO FRANCO KİMDİR?

oğum: 17 Kasım 2000 (23 yıl yaşında), Porto, Portekiz

Boy: 1,76 m

Şu andaki takımı: Moreirense FC (#88 / Orta Saha)

Kilo: 68 kg

Gonçalo Batista Franco, Moreirense için orta saha oyuncusu olarak oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcudur

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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