Limon FC kadrosunda kimler var? Elraenn'in takımı Limon FC'deki futbolcular!
Barcelona'nın eski yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin düzenlediği Kings League Dünya Kupası'na Türkiye'den temsilen Limon FC katılıyor. Maçların başlaması ile birlikte Limon FC kadro ve teknik direktörü merak edildi. İşte Limon FC kadrosu!
Limon FC kadrosu! Barcelona'nın eski yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin düzenlediği Kings League Dünya Kupası'na Türkiye'den temsilen Limon FC katılıyor. Maçların başlaması ile birlikte Limon FC kadro ve teknik direktörü merak edildi. İşte Limon FC kadrosu haberimizde...
LİMON FC KADROSUNDA KİMLER VAR?
- Osman Naz - Kaleci
- Berker Güllü - Forvet
- Yiğit Yenihayat - Defans
- Berke Onuk - Orta Saha
- Yiğit Özbay - Orta Saha
- Osman Ural - Orta Saha
- Alp Arda - Kaleci
- Berk Kıratlı - Orta Saha
- Mehmet Yeşil - Defans
- Berkay Sezer - Forvet
- Serhat Kot - Orta Saha
- Mete Demir - Orta Saha
- Memos Sözer - Defans
Teknik Direktör: Burak Kaymak