Limon FC-Jijantes FC maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Limon FC maçı canlı nereden izlenir?

Limon FC maçı canlı izle! Tuğkan "Elraenn" Gönültaş'ın başkanlığını yaptığı Limon FC futbol takımı Kings League'de ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Turnuvanın takipçileri Limon FC maçı ne zaman merak ediliyor. Peki, Limon FC-Jijantes FC maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler ise Limon FC maçı canlı nereden ve nasıl izlenir araştırıyor. İşte detaylar!

lLİMON FC MAÇI NE ZAMAN?

Limon FC'nin Kings League Dünya Kupası ilk maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. İlk maçta rakip Jijantes FC olacak.

LİMON FC – JİJANTES FC MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Jijtantes FC – Limon FC Kings League maçı saat 23.00'ten itibaren Tuğkan "Elraenn" Gönültaş'ın Kick kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Elraenn'in kurduğu Limon FC, 2024 Kings League Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Bu turnuva, 26 Mayıs ile 8 Haziran 2024 tarihleri arasında Meksika'da gerçekleşecek. Limon FC, Türkiye'yi temsil edecek ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen diğer 31 takım ile birlikte bu prestijli turnuvada yer alacak?.

Limon FC kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Osman Naz

Berker Güllü

Yiğit Yenihayat

Berke Onuk

Yiğit Özbay

Osman Ural

Alp Arda

Berk Kıratlı

Mehmet Yeşil

Berkay Sezer

Serhat Kot

Mete Demir

Memos Sözer

T.D.: Burak Kaymak

Limon FC kulübünün başkanlığını ünlü Kick yayıncısı Tuğkan "Elraenn" Gönültaş ile eski yıldız futbolcu Arda Turan yapmaktadır.