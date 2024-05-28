Joshua King Fenerbahçe'den ayrıldı mı, sözleşmesi bitti mi? King hangi takıma gitti?

Joshua King Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Joshua King ile ilgili son durum ise belli oldu. Peki, Joshua King Fenerbahçe'den ayrıldı mı, sözleşmesi bitti mi? Detaylar...

JOSHUA KİNG FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Sarı lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Joshua King ile yollar ayrıldı. Norveçli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti. Serdar Dursun'la da yollar ayrılacak. Leonardo Bonucci kariyerini noktaladı, Çağlar da Atletico Madrid'e dönüyor.

11 İSME YOL GÖRÜNDÜ

Sözleşmeleri devam etmesine rağmen Ryan Kent, Miha Zajc, Luan Peres ve Serdar Aziz ile de vedalaşılacak. Bunların yanı sıra sözleşmeleri biten Michy Batshuayi ile Mert Hakan Yandaş'ın durumu yapılacak görüşmeler sonrası belli olacak.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'ye gelen tekliflerin değerlendirilmesi, Dzeko'nun da kariyerine Arap yarımadasında devam etmesi bekleniyor.