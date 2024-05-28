29 Mayıs yarın okullar tatil mi, İstanbul'un fethi okullar tatil mi? #129300
29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Çarşamba günü resmi tatil olup olmadığı hem öğrenciler hem de çalışanlar tarafından araştırılıyor. Peki, 29 Mayıs yarın okullar tatil mi, İstanbul'un fethi okullar tatil mi?
2024 Resmi tatiller listesinde dini ve özel günlerin tarihleri yer aldı. Bunlar arasında 29 Mayıs İstanbul'un Fethi var mı merak ediliyor.29 Mayısyarın okullar tatil, İstanbul'un fethi okullar tatil mi?
TOPLU TAŞIMA 29 MAYIS'TA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu.
İSTANBUL'DA TÖRENLER DÜZENLENECEK
Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'da resmi törenler düzenleniyor. Bu törenlere Cumhurbaşkanı, devlet adamları, yabancı misafirler ve vatandaşlar katılabilecek. Etkinlikler arasında Ayasofya Camii'nde mevlid okunması, Fatih Sultan Mehmet'in türbesine ziyarette bulunulması ve çeşitli gösteriler gibi programlar yer alıyor.
29 MAYIS YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil olmuyor.
29 Mayıs'ta öğrenciler okuluna, çalışanlar ise işlerine devam edecek.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
İSTANBUL'UN FETİH KRONOLOJİSİ
30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.
1434- Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.
1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.
1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.
1447- Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.
1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı.1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.
18 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han'ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.
5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.
17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.
29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.
1459- Ayasofya, camiye çevrildi.
1460- Mora ele geçirildi.
1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.
1461- Candaroğulları Osmanlı'ya katıldı.
1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.
1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.
1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne katıldı.
1468- II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı tesis edildi.
1470- İstanbul'da Fatih Külliyesi inşaa edildi.
1470- Eğriboz alındı.
1471- Fatih Külliyesi açıldı.
1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.
1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.
1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.
1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.
1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.
1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.
1480- Otranto'ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.
1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.
1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.