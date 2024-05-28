29 Mayıs yarın okullar tatil mi, İstanbul'un fethi okullar tatil mi? #129300

2024 Resmi tatiller listesinde dini ve özel günlerin tarihleri yer aldı. Bunlar arasında 29 Mayıs İstanbul'un Fethi var mı merak ediliyor.29 Mayısyarın okullar tatil, İstanbul'un fethi okullar tatil mi?

TOPLU TAŞIMA 29 MAYIS'TA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu.

İSTANBUL'DA TÖRENLER DÜZENLENECEK

Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'da resmi törenler düzenleniyor. Bu törenlere Cumhurbaşkanı, devlet adamları, yabancı misafirler ve vatandaşlar katılabilecek. Etkinlikler arasında Ayasofya Camii'nde mevlid okunması, Fatih Sultan Mehmet'in türbesine ziyarette bulunulması ve çeşitli gösteriler gibi programlar yer alıyor.

29 MAYIS YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil olmuyor.

29 Mayıs'ta öğrenciler okuluna, çalışanlar ise işlerine devam edecek.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

İSTANBUL'UN FETİH KRONOLOJİSİ

30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.

1434- Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.

1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.

1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.

1447- Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.

1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı.1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.

18 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han'ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.

5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.

17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.

1459- Ayasofya, camiye çevrildi.

1460- Mora ele geçirildi.

1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.

1461- Candaroğulları Osmanlı'ya katıldı.

1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.

1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.

1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne katıldı.

1468- II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı tesis edildi.

1470- İstanbul'da Fatih Külliyesi inşaa edildi.

1470- Eğriboz alındı.

1471- Fatih Külliyesi açıldı.

1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.

1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.

1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.

1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.

1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.

1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.

1480- Otranto'ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.

1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.

1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.