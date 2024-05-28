Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu kim? #127942 #9917

Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu kim,sorusu son günlerde çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu kim?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANAN İLK TÜRK FUTBOLCU KİM?

Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu bir dönem Galatasaray forması giyen Berkant Göktan'dır.

Berkant Göktan , Türkiye U21, U18, U17 ve U16 millî takımlarında oynayan Berkant Göktan 2000/2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalini kazanan Bayern Münih kadrosundaydı. O dönemde futbolcunun Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması için kadroda olması yeterliydi. 2022'de bu kural şampiyona da süre alma şartı getirilerek değiştirildi.

Mehmet Scholl:



Mehmet SchollTürk asıllı Alman vatandaşıdır. Mehmet Scholl 2000/2001 sezonunda Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı. Türk futbolcu statütüsünde değildir.

Emre Can:

Emre Can: Türk asıllı Alman vatandaşıdır. Emre Can 2012/2013 sezonunda Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı. Türk futbolcu statütüsünde değildir.