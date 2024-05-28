Berkant Göktan kimdir? Berkant Göktan hangi takımlarda oynadı, Galatasaray'da oynadı mı? #9917

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Berkant Göktan hakkında araştırmalar yapılıyor. Berkant Göktan kimdir? Berkant Göktan kaç yaşında, nereli? Berkant Göktan hayatı ve biyografisi!

BERKANT GÖKTAN KİMDİR?

Doğum: 12 Aralık 1980 (43 yıl yaşında), Münih, Almanya

Berkant Göktan (d. 12 Aralık 1980, Münih), Almanya'da yetişmiş eski Türk futbolcudur.

Bayern München

1990'ların sonunda Almanya'da Bayern Münih altyapısındayken en çok umut veren genç oyuncularından biriydi. 1997-98 sezonunda Bayern Münih U-19 takımı ile güney grubu ikincisi olarak Almanya finallerine çıktı. Finale kadar yükselen Münih ekibi, finalde Borrussia Dortmund'a penaltılarla elenip Almanya ikincisi oldu. Göktan, Münih 2-1 öndeyken kullandığı penaltı atışını kaçırmış, seri penaltılarda da son penaltıyı gole çevirememişti.

Sonraki sezon, üçüncü ligde mücadele eden FC Bayern München II takımına yükseldi. İlk maçına 1 Ağustos 1998'de Borussia Fulda karşısında çıktı. 3 hafta sonra ise kariyerinin ilk iki golünü FSV Frankfurt'u 7-1 yendikleri maçta attı. O sezon 14 kez formasını giydiği takımda 8 gol attı.

16 yaşında iken Giovanni Trapattoni, Göktan'ı Bayern'in A takımına çağırmıştı.[1] Ottmar Hitzfeld ise, 17 yaşında iken ilk kez profesyonel ligde oyuna aldı. Sezonun altıncı hafta maçında SV Werder Bremen karşısında ilk kez kadroya alınan futbolcu, 4 gün sonra 30 Eylül 1998'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Manchester United'a karşı Hasan Salihamidzic'in yerine oyuna girdi ve 30 dakika oyunda kaldı.[1][2] Bu maç, Göktan'ın Münih forması giydi ilk maç oldu. 5 gün sonra ise ligin yedinci hafta maçında Borussia Dortmund karşılaşmasında son 13 dakika oyuna alınarak ilk kez Bundesliga forması giydi. Sezon sonunda Bayern Münih, lig şampiyonluğunu kazandı.

1,5 yıl kiralık geçirdiği dönemden sonra Bayern Münih'e geri dönse de ikinci takımda forma şansı buldu. 28 maçta 14 gol atarak, ligin güney grubunun en golcü üçüncü futbolcusu oldu. 23 Mayıs 2001'de RW Erfurt'u 4-2 yendikleri maçta 4 golü de kaydetti. Ancak, Hitzfeld tarafından sadece bir kez kadroya dahil edilen futbolcu, altıncı hafta 1.FC Köln'ü 2-1 yendikleri o maçın son 9 dakikası oyuna girdi. Bayern Münih, bir kez daha Almanya şampiyonluğu görürken, Göktan da oynadığı iki lig maçı ile iki lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı.

Galatasaray

Ertesi sezon Bayern Münih'te kadroya giremeyince, 2001 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 25 Temmuz 2001'de Vllaznia Shkodër ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında giydi. Ligde ise 12 Ağustos 2001'de Gaziantepspor karşısında ilk kez Galatasaray forması giydi. 23 Aralık 2001'de Yimpaş Yozgatspor karşısında 3-1 yenik durumdayken 79. dakikada oyuna girdi. İki dakika sonra Sergen Yalçın ile durum 3-2 olduktan sonra, 87. dakikada kullandığı penaltı ile ilk Galatasaray golünü kaydetti ve beraberliği getirdi. Sezonu 5 golle tamamlarken, bu sefer de Galatasaray ile bir lig şampiyonluğu yaşamış oldu. O sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci grup seviyesine çıkma başarısını gösterdiler.

2002-03 sezonu Göktan açısından pek başarılı geçmedi. Ligde sadece 11 maçta forma şansı bulsa da 3 gol kaydetti. Türkiye Kupası çeyrek finalinde Malatyaspor'a elenirlerken, 35 dakikada iki sarı karttan kırmızı kart gördü. Sonraki sezon da fazla forma şansı bulamayan futbolcu golle tanışamadı.

Diğer takımlar:

Beşiktaş JK

FC Kaiserslautern

TSV 1860 München

Muangthong United FC

SV Heimstetten5