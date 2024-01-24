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Çaykur Rizespor, Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul'u transfer etti

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Çaykur Rizespor, Bursaspor'dan Ozan İsmail Koç ve Canberk Yurdakul'u kadrosuna kattı. İki oyuncu da sağlık kontrolünden geçti ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, Canberk Yurdakul ve Ozan İsmail Koç'u 3 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına başladı. Yeşil-mavili ekip TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor'da file bekçiliği yapan Canberk Yurdakul ve orta saha oyuncusu Ozan İsmail Koç ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Yurdakul ve 23 yaşındaki Koç, kendisini 3,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni transferimiz Canberk Yurdakul'a ve Ozan İsmail Koç'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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