Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk oldu. Stockholm Arena'da oynanan ve TSİ 21.30'da başlayan müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Karşılaşma Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Lugano : Saipi, Brault-Guillard, Mai, El Wafi, Valenzula, Belhaj Mahmoud, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda.

Fenerbahçe : Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Edin Dzeko

JOSE MOURINHO İLK SINAVINI VERİYOR

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı. Portekizli teknik adam yönetimindeki Kanarya, hazırlık döneminde 5 özel maç oynadı. Bu karşılaşmalardan 3'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı.

CANLI ANLATIM

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

86' Fenerbahçe'de Fred'in yerine Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.

85' Kullanılan köşe vuruşunda Sarı-lacivertli oyuncular topu uzaklaştırdı.

84' Gelişen Lugano atağında Alexander Djiku riske girmeyerek topu kornere uzaklaştırdı.

83' Fred'in ceza sahası içinden yerden şutu kaleci Saipi'de kaldı.

82' Lugano tüm hatlarıyla kendi yarı sahasına çekildi.

81' Temsilcimiz bu dakikalarda pas yaparak oyunu istediği gibi yönlendiriyor.

80' Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Cenk Tosun oyuna girdi.

79' Lugano'da Anto Grgic oyundan alınırken Mohamed Mahmoud oyundan çıktı.

79' Anto Grgic'in uzak mesafeden şutu doğrudan dışarıya gitti.

78' Szymanski'nin ceza sahası içine harika derin pasında İrfan Can'ın Dzeko'ya çıkardığı top isabetli olmadı.

77' Karşılaşmanın hakemi kendisini aldatmaya yönelik hareketten dolayı Zanotti'ye sarı kart gösterdi.

77' ÇAĞLAR! Etkili gelen ev sahibinde Hicham Mahou ceza sahası içinden kaleyi düşündü. Çağlar topun önüne vücudunu koyarak topun geçmesini engelledi.

75' Hızlı kullanılan serbest vuruşta topu alan Ferdi ceza sahası dışından sert vurdu. Köşeye giden top kaleciyi çaresiz bıraktı.

74' GOOOLLL! Lugano 2-4 Fenerbahçe

72' Lugano'da Bottani, Bistimi ve Aliseda oyundan çıktı. Mahou, Dos Santos ve Przybylko oyuna girdi.

71' Bir kart daha! Szymanski hızlı çıkmak isterken Anto Grgic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Grgic sarı kart gördü.

70' Bu kez sarı kart Jayden Oosterwolde'ye. Hollandalı oyuncu yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

69' Lugano'da Mattia Bottani yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

68' Fenerbahçe'de Tadic, Kent ve Osayi oyundan çıktı. Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

68' Szymanski yaptığı baskıyla topu kapmayı başardı. Polonyalı oyuncu hiç bekletmeden ceza sahası içindeki Dzeko'yu gördü. Dzeko da tek vuruşla topu ağlara yolladı.

67' GOOOLLL! Lugano 2-3 Fenerbahçe

65' Sol kanattan gelişen Lugano atağında ceza sahası içinde topu alan Bismiti uzak direğe vuruşunda topu ağlara yolladı.

64' GOL! Lugano 2-2 Fenerbahçe

63' Sağ kanattan ceza sahası içine girmek isteyen Osayi, Milton Valenzuela'dan sıyrılamadı.

62' YETİŞEMEDİ! Rakibinden harika sıyrılan Oosterwolde ceza sahası içine ortaladı. Dzeko kale önünde topa yetişemedi.

61' Lugano'da Yanis Cimignani oyundan çıktı. Lukas Mai oyuna giriyor.

60' Rakibinden iyi sıyrılan Milton Valenzuela sağ ayağıyla kaleyi denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

58' Orta alanda tansiyon yükseldi. Oosterwolde'ye yapılan faul sonrası Papadopoulos sarı kart gördü.

55' Sağlık ekibi Tadic için oyun alanında.

54' Rakip kaleye yönelmek isteyen Tadic, Ousmane Doumbia'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

50' OLMADI! Sağ kanatta topu alan Osayi, Yanis Cimignani'yi iki kez üst üste geçmesinin ardından ortasını yaptı ancak top oyun alanının dışına gitti.

48' KALECİ! Tadic'in çizgiye pasında Dzeko son çizgiden topu içeriye çevirdi. Top kalecide kaldı.

47' Osayi'nin getirdiği topta Tadic ceza sahasına koşu yapan Dzeko'yu gördü. Dzeko topun gelişine sert vuruşla topu ağlara yolladı.

46' GOOOLLL! Lugano 1-2 Fenerbahçe

46' Lugano- Fenerbahçe maçında ikinci yarı başladı

İ.Y Lugano 1-1 Fenerbahçe

45+2' Edin Dzeko penaltı vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen topu ağlara yollamayı başardı.

45+1' GOOOLLL! Lugano 1-1 Fenerbahçe

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

45' Osayi'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Tadic rakibinin arkadan müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

44' PENALTI! Fenerbahçe, Tadic ile penaltı kazandı.

43' Sağ kanattan gelişen Lugano atağında Oosterwolde topu kaptı.

42' Sağ kanatta topu alan Tadic iki kişi arasında yerde kaldı. Hakem oralı olmadı.

41' Temsilcimiz hazırlık pasları yaparak rakip yarı sahada boşluk arıyor.

40' Fenerbahçe taraftarı bu dakikalarda desteğini artırdı.

37' Karşılaşmada Lugano'nun topla oynama oranı yüzde 60, Fenerbahçe'nin ise yüzde 40.

36' DİREK! Hızlı gelen temsilcimizde Sebastian Szymanski'nin uzaktan çektiği şut direkten döndü!

35' İlk yarıda son 10 dakikaya girildi.

32' Olmadı! Sağ kanattan hızlı gelen Osayi penaltı noktası üzerine çevirdi. Antonios Papadopoulos topu taca yolladı.

31' KALECİ! Ceza sahası içinde topla buluşan Fred plaseyle köşeyi düşündü. Kaleci gole izin vermedi.

30' İlk yarım saat Lugano'nun 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

30' Lugano'da Uran Bislimi sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyunda

29' Edin Dzeko'yu formasından çeken Ayman El Wafi sarı kart gördü.

27' Tadic'in ceza sahası içine koşu yapan Osayi'ye pası çok hızlı. Savunma araya girdi. 26' Jayden Oosterwolde'nin uzun taç atışında seken topa Syzmanski vurdu ancak top savunmadan döndü. 26' Oosterwolde'nin sol kanattan ortasında savunmanın ayak koyduğu top taca gitti.

21' Sebastian Szymanski baskısıyla Antonios Papadopoulos'a pas yapma fırsatı tanımadı. Lugano topu ön alana çıkarmakta zorlanıyor.

20' Fenerbahçe bu dakikalarda daha çok ön alanda hücum ediyor.

19' Djiku ve Ousmane Doumbia sağlık ekiplerinin tedavisinin ardından oyuna devam ediyor.

18' Lugano ceza sahası içinde iki takım oyuncuları hava topunda sakatlık yaşıyor. Çağlar Söyüncü hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

17' Fred'in ceza sahası içine ortasında savunmanın kafa vuruşu kornere gitti.

14' Tadic'in pasında ceza sahası içine giren Osayi penaltı noktasına doğru çevirmek istedi. Top savunmadan kornere gitti.

12' Hızlı çıkan Lugano'da Valenzuela sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Oosterwolde topa ayak koyarak kritik bir müdahalede bulundu.

11' İlk 10 dakikada Fenerbahçe 1-0 geride.

5' Kullanılan kornerin devamında sağ kanattan yapılan ortada El Wafi kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

4' GOL! Lugano 1-0 Fenerbahçe

3' LIVAKOVIC! Yanis Cimignani'nin doğrudan kaleye yönelen ortasını Livakovic kornere tokatladı.

1' Lugano-Fenerbahçe maçı başladı.