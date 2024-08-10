Canlı anlatım! Kadıköy'de ikinci yarı başladı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak görev yapıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 15 YAŞINDA KALECİ

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'un kadrosunda bir sürpriz gerçekleşti. Adana temsilcisi açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi. Deniz Eren'in 15 yaşında olması futbolseverler tarafından dikkat çekti. Genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

CANLI ANLATIM

49' Tadic'in kullandığı kornerde Allan Saint-Maximin'in kafası sonucu kaleci topa hakim oldu.

49' Fenerbahçe ön alan baskısı yaparak topu kazandı. Dzeko'nun çektiği şut defanstan sekerek kornere gitti.

46' İsmail Yüksek'ten hayati müdahale!

46' Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ikinci yarısı başladı.

İ.Y Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

42' İsmail Yüksek'in ara pasında Tadic ofsayta yakalandı.

41' Osayi Samuel'in tedavisi devam ediyor.

40' Adana Demirspor'da Milad Mohammadi sarı kart gördü.

39' İrfan Can'ın sağ kanattan getirip açtığı ortada Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekliyor.

34' Allan Saint-Maximin, orta sahadan taşıdığı topu Dzeko'ya verdi. Boşnak golcü, yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

34' GOL! Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

27' Jayden Oosterwolde sarı kart gördü.

25' Alexander Djiku'nun defans arkasına attığı topta İrfan Can topa koşsa da yetişemedi. Kaleci topu kontrol etti.

24' Sebastian Szymanski'nin orta sahadan yaptığı ortada top kalecide kaldı.

22' Adana Demirspor'da Edouard Michut kendini yere bıraktı ve sağlık görevlileri sahaya girdi.

21' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan vurduğu şut kalecide kaldı.

17' İrfan'ın kullandığı turan topta Dzeko kafayla vurdu fakat top az farkla dışarı çıktı.

16' Maestro sarı kart gördü.

16' Jose Mourinho, 4. hakemle tartışmaya girdi!

14' Ferdi Kadıoğlu'nun İrfan'a pasında Fenerbahçe ofsayta yakalandı.

13' Semih'in uzaktan şutu Fenerbahçe savunmasından sekerek Livakovic'e gitti.

11' Dzeko'nun ortasında Semih topu uzaklaştırmaya çalışırken İrfan araya girdi fakat topu kaleci kontrol etti.

10' Allan Saint-Maximin sol kanatta ofsayta yakalandı.

6' Osayi Samuel'in defanstan çıkardığı top sonrasında Dzeko'nun sağ kanattan ortasında top defanstan dönüp kornere çıktı.

3' Allan Saint-Maximin'in ceza sahasının solundan attığı sut defanstan geri döndü.

2' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan verdiği pas Tadic'e gelse de topuzaklaştırıldı.

1' Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı başladı.