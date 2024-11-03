Canlı anlatım! Dev maçta gol yağmuru var

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Papara Park'ta, saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturuyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor.

Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer ise, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

CANLI ANLATIM

75' GOOOLLL! Trabzonspor 2-2 Fenerbahçe (Edin Dzeko)

67' GOOOLLL! Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe (Penaltıdan Simon Banza)

65' Fenerbahçe'de Saint Maximin, Szymanski ve Osayi Samuel yerine Kostic, İrfan Can ile Dzeko oyuna dahil oldu.

64' Hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarıyla monitörde pozisyonu izledikten sonra bir kez daha penaltı kararı verdi.

63' Hakem Oğuzhan Çakır, VAR sisteminden gelen uyarıyla bir kez daha monitörde pozisyonu izlemeye davet edildi.

62' Trabzonspor ceza sahasında Dusan Tadic'te yerde kaldı.

61' Trabzonspor'da Simon Banza, yerden kalkamadı. Hakemm Oğuzhan Çakır sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

60' Trabzonspor'da Edin Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden verdiği pasta Simon Banza, Çağlar'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Trabzonspor'lu futbolcular hakem Oğuzhan Çakır'a itirazlarda bulundu.

60' Fenerbahçe'de oyuna devam edemeyen Djiku yerine Mücadeleye Becao dahil oldu.

59' GOOOLLL! Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe (Penaltıdan Simon Banza)

58' Fenerbahçe'de Jose Mourinho, sarı kart gördü.

56' Fenerbahçe'de Djiku, sakatlığı nedeniyle sağlık ekipleri tarafından saha dışına çııkartıldı.

55' PENALTI! VAR monitöründen pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

54' HAKEM VAR'A GİTTİ! Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda Djiku'nun Okay'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Oğuzhan Çakır'a VAR'dan pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi.

53' Kullanıllan köşe vuruşunda, Okay ceza sahası içinde gelişine bir şut çekti fakat top üstten dışarı çıktı. Pozisyonun ardından Djiku ve Okay kendini yere bıraktı. Hakem Oğuzhan Çakır, sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

51' Trabzonspor'da Malheiro, sağ kanattan ceza sahasına orta açmak istedi top savunmaya çarparak kornere gitti.

50' TEHLİKELİ POZİSYON! Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta En Nesyri, savunmasına yardımcı olarak topu karşıladı. Ardından Fenerbahçe Maximin ile kontra atağa çıktı. Trabzonspor savunmasında Lundstram ile bire bir kalan Maximin, topu ceza sahasının sağına sürerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. Trabzonspor aut atışı kullanacak.

49' Trabzonspor'da Nwakaeme, rakip ceza sahasının sol tarafında Osayi Samuel'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Trabzonspor, serbest vuruş kullanacak. Topun başında Edin Visca.

48' Fenerbahçe'de Maximin, sol kanattan ceza sahasına topu sürerek şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır topu kurtardı.

47' Fenerbahçe'de Maximin, rakip yarı sahanın solunda Malheiro'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

46' Dev maçta ikinci yarı başladı.

İ.Y Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe

45+5' Osayi Samuel, ayağa kalktı. Oyun kaldığı yerden devam etti.

45+4' Osayi Samuel yerden kalkamadı. Hakem Oğuzhan Çakır, sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

45+3' Trabzonspor'da Denswil, orta sahanın solunda Osayi Samuel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45+1' Kullanılan köşe vuruşunda Maximin, yayın sağından ayağının üstüyle şutunu çekti. Trabzonspor kaleci Uğurcan Çakır harika uzanarak topu kornere gönderdi.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

44' Fenerbahçe'de En Nesyri, sağ kanattan topu sürerek kaleye yönelmek istedi fakat savunmada Eren Elmalı araya girerek topu kornere gönderdi.

43' Trabzonspor'da Edin Visca, kendi yarı alanının sağında Mert Müldür'e kaptırdığı top sonrası Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Mert Müldür topu hızla hücum kaleye sürerek sol kanatta En Nesyri'ye yerden pasını verdi. En Nesyri'nin ceza sahasına yerden açtığı ortada Fred, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

42' GOOOLLL! Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe (Fred)

41' Fenerbahçe'de Saint Maximin'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada En Nesyri'nin kafa vuruşu etkisiz kaldı. Ardından Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

40' Mücadelede 40 dakikayı geride bıraktık.

38' Trabzonspor'lu oyuncular hakem Oğuzhan Çakır'a pozisyonun faul olmadığına dair itirazda bulundular.

37' GOL İPTAL! Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu yeniden kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi fakat hakem Oğuzhan Çakır, faul tespit etti. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

36' Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında bulunan Okay Yokuşlu harika bir kafa vuruşu yaptı fakat Fenerbahçe kalecisi Livakovic de aynı güzellikte bir kurtarış yaparak topu kornere çeldi.

35' TEHLİKELİ ATAK! Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın kalesinden sol kanata gönderdiği uzun topta meşin yuvarlak savunmada Çağlar Söyüncü'den sekerek Ozan Tufan'ın önünde kaldı. Ozan Tufan, ceza sahası solundan içeriye çevirmek istedi fakat top kornere gitti.

33' Mücadelenin bu dakikasında Trabzonspor %46-%54 Fenerbahçe topa hakim.

32' Trabzonspor'da Nwakaeme, orta sahanın solundan hücum kaleye ilerlemek isterken Osayi Samuel'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Trabzonspor, serbest vuruş kullanacak.

31' Szyamanski'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Çağlar Söyüncü kafa vuruşunu yaptı fakat top yan ağlarda kaldı. Trabzonspor aut atışı kullanacak.

30' SARI KART! Trabzonspor'da Ozan Tufan, orta sahanın sağında Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

29' Fenerbahçe'de Szymanski sol kanattan çzigiye inip penaltı noktasında bulunan En Nesyri'ye ortaladı. En Nesyri, bir röveşata denemesi gerçekleştirdi fakat top ıska geçerek Trabzonspor'lu oyuncularda kaldı.

28' Mücadelenin bu dakikasına kadar maç oldukça tempolu şekilde devam ediyor.

27' TEHLİKELİ ATAK! Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sol kanatta çizgiye inip açtığı ortada kale önünde Amrabat topa müdahale ederek topu kornere gönderi ve tehlikeyi önledi.

26' Fenerbahçe'de paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Szymanski, sağ kanattan içe kat ederek şut çekti fakat top yandan dışarı gitti. Trabzonspor, aut atışı kullanacak.

25' Fenerbahçe'de Tadic, sağ kanattan çizgiye inerek ortalamak istedi fakat savunmada Eren Elmalı araya girerek topu kornere gönderdi.

24' TEHLİKELİ ATAK! Fenerbahçe'de paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Szymanski ceza sahasının sağından penaltı noktasında bulunan En Nesyri'ye yerden harika bir pas verdi. En Nesyri'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu kurtardı.

23' Fenerbahçe, bu kez sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 22' Fenerbahçe'nin kullanığı köşe vuruşunda top yayın solunda Fred'in önünde kaldı. Fred'in sağ ayak üstüyle çektiği şutu Kaleci Uğurcan kurtardı. Fenerbahçe, aynı kanattan köşe vuruşu kullanacak. 21' Fenerbahçe'de Tadic'in sağ kanatta çizgiye inip ceza sahasına açtığı ortada Trabzonspor savunmasında Okay topu karşıladı ve top kornere gitti.

20' Fenerbahçe'de Amrabat, orta sahanın sol taraflarından ceza sahasında bulunan En Nesyri'ye uzun bir top gönderdi fakat En Nesyri topa hamle yapamadı. Trabzonspor aut kullanacak.

19' Fenerbahçe'de Maximin, sol kanattan ceza sahasınna ortaladı fakat kendi takım arkadaşına çarpan top Trabzonspor'lu oyuncuların önünde kaldı.

18' Trabzonspor'da Ozan Tufan, rakip yarı alanın yay çevresinde Szymanski'ye faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

16' BİR FAUL DAHA! Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, rakip yarı sahanın sağ taraflarında Nwakaeme'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

15' Fred'in tedavisi saha dışında tamamlanacak. Oyun Fenerbahçe'nin serbest vuruşuyla tekrar hareketlendi. 14' Fenerbahçe'de Fred, orta alanda Ozan Tufan'ın yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, sağlık ekiplerini oyuna davet etti. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak. 13' Trabzonspor'da Nwakaeme, sol kanattan topu sürerekk sağ kanata çevirdi. Orada bulunan Visca, gelişine bir şut çekti fakat top yandan dışarı gitti.

11' TEHLİKELİ ATAK! Trabzonspor'da Viscan'nın sağ kanatta çizgiye inip ceza sahasına açtığı ortada penaltı noktasında Fenerbahçe oyuncusu Osayi Samuel'e çarpan top kaleye yöneldi fakat Livakovic harika uzanarak topu çeldi. Ardından top ceza sahasının soluna geldi. Nwakaeme'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti. Fenerbahçe aut kullanacak.

9' Trabzonspor'da Edin Visca'ya sağ kanatta gönderilen uzun topta Visca topu kontrol etmek isterken eliyle kontrol sağladı. Hakem Oğuzhan Çakır, Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

8' Trabzonspor, orta sahanın sol tarafından üst üste taç atışları kullandı.

6' TEHLİKELİ POZİSYON! Trabzonspor'da Visca'nın penaltı noktasının soluna doğru kullandığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu topu kontrol ederek ayağının üstüyle gelişine bir vuruşla topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. Fenerbahçe aut kullanacak.

5' Trabzonspor'da Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Banza topa hamle yapamadan Fenerbahçe savunması araya girdi. Trabzonspor aynı köşeden korner kullanacak.

4' Trabzonspor'da Edin Visca, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Fenerbahçe savunmasınada Djiku, topu karşıladı ev topu kornere gönderdi. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

2' TEHLİKELİ ATAK! Fenerbahçe'de Amrabat kendi yarı alanının yay etrafında Simon Banza'ya topu kaybetti. Banza, ceza sahasının sol tarafından bulunan Nwakaeme'ye yerden pasını verdi. Nwakaeme'nin sağ ayak içiyle vurduğu şut kaleci Livakovic'te kaldı.

1' Papara Park'ta ilk düdük çaldı.