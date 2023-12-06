Çanakkaleli milli tekvandocu Zeynep Taşkın, Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılmak için Romanya'ya gidecek. Taşkın, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla milli takıma seçildi ve Romanya'da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Çanakkaleli milli tekvandocu Zeynep Taşkın, Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası için Romanya'ya gidecek.

Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini puan farkı ve nakavtla yenen Taşkın, Tekvando Federasyonunun verdiği kota ile Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na milli takımla katılma hakkı kazandı.

Tekvando İl Temsilcisi Hasan Altunışık, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekvando sporu hak ettiği kadar gündeme gelmese de Türkiye'nin uluslararası arenada en başarılı olduğu spor dallarından biri olduğunu belirtti.

Türk tekvandosunun dünyada ilk 3'te yer aldığını ifade eden Altunışık, milli takımın geçen sene ve bu sene büyüklerde Dünya Şampiyonu ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlattı.

Çanakkale'den milli takımda çok sayıda sporcunun yer aldığını aktaran Altunışık, şunları kaydetti:

"Romanya'da yapılacak olan Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Zeynep Taşkın'dan gelecek başarıdan yana hiç şüphemiz yok. Bizim ona olan inancımız tam. İnşallah onu altın madalya ile omuzlarımızda karşılayacağız. Zeynep Taşkın pek çok yönden idol bir sporcu. Kızlarımızın nerelere ulaşarak neler başarabilecekleri konusunda bir örnek ve kılavuz. Bunun yanında Zeynep, başarıya sahip çıkılarak destek olduktan sonra neler başarabileceğimizin de bir örneği. Bu konuda Zeynep'e sahip çıkan ve kanatları altına alan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a teşekkürlerimi iletiyorum."

Milli tekvandocu Zeynep Taşkın da uzun yıllardır bu sporun içinde olduğunu ve çok emek verdiğini vurguladı.

Emeklerimin karşılığını almak istediğini anlatan Taşkın, "İnşallah Romanya'dan altın madalya ile dönerek İstiklal Marşı'mızı en üst mertebeden okutmak istiyorum. Madalyamı bana sahip çıkan Lapseki Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz'a, beni yetiştiren hocam Hasan Altunışık'a, aileme, bana inanan ve destek verenlere armağan etmek istiyorum. Bunu için mücadele edeceğim, bunun için tatamide savaşacağım." ifadesini kullandı.