Haberler

Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup olması Belçika basınında geniş yer buldu. Brüksel ekibi, bu galibiyetiyle 'tarihi zafer' olarak nitelendirildi. Bazı gazeteler provokatif başlıklar kullanırken, De Morgen gazetesi 'Union SG, Promise David'in golüyle 50.000 Türk'ü susturdu' başlığıyla dikkat çekti. Union SG, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yaşadığı üç yenilginin ardından çıkış yakaladı.

  • Galatasaray, Union Saint-Gilloise'ye sahasında 1-0 yenildi.
  • Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci zaferini elde etti.
  • Galatasaray'ın Ağustos 2024'ten bu yana süren iç saha yenilmezlik serisi sona erdi.

Galatasaray'ın sahasında Union Saint-Gilloise'ye 1-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçı, Belçika basınında büyük yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen gazeteleri, Brüksel ekibinin aldığı bu galibiyeti "tarihi zafer" olarak yorumladı.

Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

De Morgen ise "Union SG, Promise David'in golüyle 50.000 Türk'ü susturdu" ifadelerini kullandı.

İşte diğer manşetler;

Lesoir: Union, Galatasaray'ı deplasmanda güzel bir galibiyetle geçerek yoluna devam ediyor.

Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

DHnet: Brüksel ekibi, Avrupa hayaline inanmaya devam etmesini sağlayacak tarihi bir zafer elde etti.

Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

7sur7: Devasa bir başarı! Union, Türkiye'de zafer kazandı ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Union SG, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yaşadığı üç yenilginin ardından İstanbul'da aldığı bu galibiyetle çıkış yakaladı. Promise David'in golü, sarı-kırmızılıların Ağustos 2024'ten bu yana süren iç saha yenilmezlik serisini bitirdi.

"BAŞARDILAR!"

RTL, galibiyeti "Başardılar!" başlığıyla duyururken, "Union, Galatasaray'a karşı büyük bir zafer kazandı." ifadelerini kullandı.

Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

RTBF: Union SG, Galatasaray'ı devirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci zaferini elde etti. Tüm zorluklara rağmen başardılar.

Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

EN ATEŞLİ BAŞLIKLAR

Belçika medyasında ölçülü ifadelerin yanında, taraftarı hedef alan başlıklar da yer aldı...

Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

HLN: Union SG cadı kazanından Promise David'le çıktı. Galatasaray taraftarları maçın sonlarına doğru sessizliğe gömüldü.

Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

De Morgen: Promise David'in golüyle 50.000 Türk sessiz kaldı.

Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

HBVL: David'den selamlar! Union SG, Galatasaray cehenneminde Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci zaferini aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıHakan Taş:

Küstahlık nerede ? Bu site de algıcı oldu.

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHcrfyztnkt:

Başka takımları yendiğimizde başlıkların alasını atıyorsunuz, kupa almışcasına haber yapıyorsunuz da onlar yenince atılan başlıklar niye küstahça oluyor. Bizim yaptığımızı bize yapıyorlar işte.

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeydo Seydo:

maç boyunca belçika devletine ana avrat söbersen öyle olur. nasıl da koydu ama cincona oh yess.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYÜKSELEN KARDESLER:

sana koymuşlar belli

yanıt18
yanıt19
Haber YorumlarıRIZGAR:

Galatasaray haketti. Her ne kadar eksik oyuncun olsada sen galatasaraysın eşşek gibi oynacaksınız ve eşşek gibi kazanmalıydınız. Yazıklar olsun size bir Galatasaraylı olarak utanıyorum sizden.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.