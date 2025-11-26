Bütün ülke Galatasaray maçını konuşuyor! Belçika basınından küstah başlık

Galatasaray'ın sahasında Union Saint-Gilloise'ye 1-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçı, Belçika basınında büyük yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen gazeteleri, Brüksel ekibinin aldığı bu galibiyeti "tarihi zafer" olarak yorumladı.

De Morgen ise "Union SG, Promise David'in golüyle 50.000 Türk'ü susturdu" ifadelerini kullandı.

İşte diğer manşetler;

Lesoir: Union, Galatasaray'ı deplasmanda güzel bir galibiyetle geçerek yoluna devam ediyor.

DHnet: Brüksel ekibi, Avrupa hayaline inanmaya devam etmesini sağlayacak tarihi bir zafer elde etti.

7sur7: Devasa bir başarı! Union, Türkiye'de zafer kazandı ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Union SG, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yaşadığı üç yenilginin ardından İstanbul'da aldığı bu galibiyetle çıkış yakaladı. Promise David'in golü, sarı-kırmızılıların Ağustos 2024'ten bu yana süren iç saha yenilmezlik serisini bitirdi.

"BAŞARDILAR!"

RTL, galibiyeti "Başardılar!" başlığıyla duyururken, "Union, Galatasaray'a karşı büyük bir zafer kazandı." ifadelerini kullandı.

RTBF: Union SG, Galatasaray'ı devirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci zaferini elde etti. Tüm zorluklara rağmen başardılar.

EN ATEŞLİ BAŞLIKLAR

Belçika medyasında ölçülü ifadelerin yanında, taraftarı hedef alan başlıklar da yer aldı...

HLN: Union SG cadı kazanından Promise David'le çıktı. Galatasaray taraftarları maçın sonlarına doğru sessizliğe gömüldü.

De Morgen: Promise David'in golüyle 50.000 Türk sessiz kaldı.

HBVL: David'den selamlar! Union SG, Galatasaray cehenneminde Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci zaferini aldı.