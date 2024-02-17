Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında bulunan ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlenen Buse Tosun U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.

Heyecan dolu müsabakaların ilk gününde 36-40 kg, 46 kg, 53 kg, 61 kg ve 69 kg sıkletlerinde müsabakalar düzenleniyor. Sporcular, kıyasıya rekabetin yaşandığı bu mücadelede dereceye girmek için ter döküyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Buse Tosun U-17 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasına katılan genç güreşçilere başarılar dileyerek organizasyona katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR