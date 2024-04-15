Bursaspor'da Teknik Direktör Ümit Şengül ile Yollar Ayrıldı

Bursa spor'da teknik direktör Ümit Şengül dönemi sona erdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek TFF 3. Lig'e düşen Bursa spor, teknik direktör Ümit Şengül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Şengül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yeşil-beyazlılar, yeni göreve Metin Serbest'i getirme kararı aldı.

Serbest'in yardımcılıklarını Nurgut Ak, Tamer Coşkun ve Batu Kağan İleri yapacak.