Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor'da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları devam etti. Yeşil-beyazlı takım en çok zorlandığı sonuçlandırma üstüne çalışma gerçekleştirdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 25. haftasında sahasında ağırlayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde topa sahip olma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA