BŞEÜ Yüzüncü Yıl Spor Oyunları Kupa ve Madalya Töreni

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Yüzüncü Yıl Spor Oyunları" kupa ve madalya töreni düzenlendi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin spor salonunda gerçekleştirilen törende, centilmenlik içerisinde müsabakaların yapılmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, bunun anlamı akademik ve idari personel ile öğrencilerin müsabakaları karakterli ve ahlaklı bir şekilde yapmayı biliyor anlamına geldiğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'na yakışır müsabakaların yapıldığını belirten Beydemir, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin ikinci yüz yılına girerken Türkiye'de ciddi anlamda hareketlilik, etkinlik ve faaliyetler yapılıyor. Üniversite olarak Bilim Şenliği ve sportif faaliyetlerle katkıda bulunduk. Her şeyden önemlisi Şeyh Edebali'nin karakterini de yansıtarak, ahlakla müsabakalar yapıldı. Kişilerin karakterleri olduğu gibi toplumların da karakterleri vardır. Bir kişi hangi karakterdeyse bulunduğu topluma da ailesinden başlayıp yansır. Dolayısıyla günümüzde dünyanın bir tarafı iyi iken bir tarafında suçsuz ve günahsız masun insanlar zulüm görüyor. Biz millet olarak hiçbir zaman böyle karaktersiz olmadık, bundan sonra da olmayacağız."

Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç müsabakalarında dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.