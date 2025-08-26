Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'Sakarya'dan galibiyetle dönmek istiyoruz'

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Sakarya maçına çok iyi hazırlık, yüzde 100 konsantre olup inşallah oradan da galibiyetle dönen taraf olmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1.Lig'in 3. haftasında ilk galibiyetini alan Boluspor, kendi tesislerinde Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Boluspor akşam antrenmanında taktik çalışma yürüttü. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Er, Sakarya maçından 3 puan almak istediklerini söyledi.

"Sakarya'dan galibiyetle dönen taraf olmak istiyoruz"

Sakaryaspor maçın yüzde 100 konsantre olduklarını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Öncelikle galip geldiğimiz için son derece mutluyuz. Aslında ilk iki hafta hak edip de alamadığımız galibiyeti üçüncü hafta aldık, bu haftaya kısmet oldu. Ancak ben gidişattan son derece memnunum. 3 maça baktığımız zaman, sadece Keçiören maçıyla değil oyunu çok mutlu ve iyi oynayan taraf biziz. Rakibe çok az zamanlarda oyunu ortak ettik ya da üstünlük verdik. Bu anlamda ciddi anlamda gelişiyoruz. Bu hafta da kazandık. Ben oyuncularımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde devam etmek istiyoruz. Sakarya'dan sonra bir ara olacak. Sakarya maçında çok iyi hazırlık, yüzde 100 konsantre olup inşallah oradan da galibiyetle dönen taraf olmak istiyoruz" dedi.

"Transferde 3 ila 5 oyuncu düşünüyoruz"

Eksik noktalar için transferler olacağını ifade eden Er, "Stoper'de bir arayışımız var. Çünkü elimizde 3 tane stoper var, 4 tanemiz gerekiyor. Bir sağ bek alternatifi belki düşünebiliriz. Orta saha, kanat, forvet yani maksimum belki 5 oyuncu. Yani 3 ila 5 arasında. Tabii ki elimizde oyuncular var ama almak için de oyuncu almak istemiyoruz aslında. Bu süreçte 3 ya da 5 oyuncu ile transfer sürecini kapatmayı düşünüyoruz. Ama bölgeleri bunlarla sınırlandırabilirim. Yerli oyuncu olacak tercihlerimiz. Tabii yabancı havuzumuz şu anda dolu" şeklinde konuştu.

"Süreç içerisinde daha da iyi olacağımızı düşünüyorum"

Boluspor'un yeni sezonda atak odaklı bir takım olduğunu söyleyen Mustafa Er, "Benim zaten geçmişte de oyun anlayışım bu yöndeydi. Hep söylüyorum; önde oynayan, üçüncü bölgede oynayan, kaybettiği yerde reaksiyon verip tekrar kazanmaya çalışan bir oyun. Bununla beraber takım boyunu minimumda tutmaya çalışıyoruz, 30-35 metrede. Çünkü bu oyunun bir riski var. Türkiye'de çok fazla tercih edilmiyor. Herkes daha kontrollü, ikinci bölgede kompakt oynayıp rakibin hatasını kovalayıp kontra atak yapmak istiyor. Açıkçası biz zora talibiz. Kariyerim boyunca da zora talip oldum. Ama oyuncuların da buradan keyif aldığını görüyoruz. Atak yapalım, sonuçlandıralım. Sonuçlandıramıyorsak reaksiyon gösterip tekrar kazanalım. Kazanamıyorsak rakibi geriye oynatalım, kontra atak şansı vermeyelim. Tabii ki bu bazen olacak, ama orada da gerinin paylaşımını iyi yapalım. Kalecimizle beraber top bizdeyken 11 kişi hücum oyuncusu. Santraforumuzla beraber ama üçüncü bölgede, ama ikinci bölgede, ama birinci bölgede savunma oyuncusu. Biz bu olaya böyle bakıyoruz. Hücum ve savunmayı aslında birbirinden ayırmıyoruz ama hücum ağırlıklı oynamak istiyoruz. Ama dediğim gibi, hücuma da kalecimiz dahil 11 oyuncu katılacak. Savunmaya da santraforumuz dahil 11 oyuncu katkı koyacak. Hep beraber kompakt bir şekilde hücum ve savunmayı yaparak keyif alacağız. Çünkü bu anlamda gerçekten oyuncularımızdan çok iyi geri bildirimler var. Spor kamuoyundan da bununla alakalı çok iyi geri dönüşler geliyor. Süreç içerisinde daha da iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU